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Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Причиной тому стал уход инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 27 февраля упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Биржевой курс европейской валюты на торгах впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. На закрытии торгов он вырос на 1,06%, до 72,345.

Курс доллара к рублю на закрытии торгов на Московской бирже увеличился на 0,40%, до 65,845. В течение дня курс доллара превышал отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб.

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Более сильное падение российский индексов произошло в апреле 2018 года. Тогда США объявили о введении санкций в отношении России. Ограничения коснулись семерых российский бизнесменов, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников. 9 апреля российский рынок акций отрицательно отреагировал на это событие. В тот день на закрытии торгов индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС — на 11,44%.

«Сейчас мы наблюдаем бегство инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса по всем регионам, что способно привести к глобальной рецессии», — пояснил «РИА Новости» происходящее на Мосбирже эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Мосбиржа, индекс, РТС
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