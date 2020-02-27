Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Причиной тому стал уход инвесторов из рисковых активов на фоне угрозы распространения коронавируса

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 27 февраля упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта.

Биржевой курс европейской валюты на торгах впервые с сентября 2019 года преодолел отметку в 73 руб. На максимуме евро торговался по 73,08 руб. На закрытии торгов он вырос на 1,06%, до 72,345.

Курс доллара к рублю на закрытии торгов на Московской бирже увеличился на 0,40%, до 65,845. В течение дня курс доллара превышал отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб.