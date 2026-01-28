Трамп сравнил курс доллара с йо-йо на фоне минимума за четыре года

Трамп считает, что доллар «в порядке», и не обеспокоен снижением курса валюты до минимума почти за четыре года. По словам президента США, он может «заставить его расти или падать как йо-йо», но предпочитает справедливый рынок

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен снижением курса доллара, и счел, что валюта «в порядке». Об этом он рассказал журналистам в Айове, куда американский лидер прибыл для участия в митинге.

Спотовый индекс доллара Bloomberg Dollar Spot Index (BBDXY), который рассчитывает агентство, во вторник упал на 0,4% и достиг самого низкого уровня с марта 2022 года. Американская валюта снижается четвертый день подряд и больше всего ослабла по отношению к йене.

«Я хочу, чтобы так и было — [позволить доллару] просто найти собственный уровень, что будет справедливо», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о беспокойстве по поводу снижения курса валюты.

«Я мог бы заставить его расти или падать, как йо-йо», — заявил президент США, отметив, что такой исход был бы неблагоприятным.

Тем временем Bloomberg со ссылкой на собственные данные пишет, что торгующие долларом трейдеры делают максимальную с 2011 года, когда агентство начало собирать такую информацию, ставку на более сильное падение американской валюты на фоне нестабильной политической обстановки в США.

Bloomberg отметил, что «медвежьи» настроения затрагивают не только краткосрочных трейдеров; инвесторы демонстрируют максимальный с весны прошлого года скептицизм в отношении долгосрочных перспектив доллара.

«Медведь» на рынке — тот, кто продает ценные бумаги или товары в ожидании снижения цен.

«Непредсказуемая политика США однозначно негативно сказывается на курсе доллара, — сказал старший аналитик Danske Bank A/S Йеспер Фьярстедт. — События прошлой недели подтолкнули рынки к увеличению премии за политические риски».

На прошлой неделе президент США, в частности, усомнился в помощи союзников по НАТО в случае необходимости. Он высказал мнение, что хотя они прислали войска для миссии в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, но военные других стран «держались немного позади, немного в стороне от линии фронта». Эти слова вызвали возмущение среди членов НАТО. Министр обороны Германии Борис Писториус назвал их неприличными и неуважительными.

Кроме того, агенты ICE (Иммиграционной таможенной службы) убили еще одного человека в Миннеаполисе, где проходят протесты из-за убийства женщины в начале января. Власти США заявляют, что у убитого мужчины в руках был пистолет, однако, судя по видеозаписи, он держал телефон. Демократы пригрозили шатдауном из-за убийств. Трамп обвинил власти штата Миннесота в подстрекательстве к мятежу.