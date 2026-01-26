Писториус назвал слова Трампа «неприличными» и потребовал уважения к НАТО

Писториус отверг заявление Трампа о безучастности союзников по НАТО в Афганистане после терактов 11 сентября. Он призвал главу Белого дома проявить уважение к павшим бойцам. Слова Трампа также осудили в Лондоне и Варшаве

Борис Писториус (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире канала ARD потребовал от президента США Дональда Трампа уважительно относиться к союзникам по НАТО. Так он прокомментировал слова главы Белого дома, что неамериканские бойцы альянса во время миссий в Афганистане «оставались в стороне от линии фронта».

Писториус подчеркнул, что испытывает большое уважение к роли США как союзника и это чувство должно быть взаимным.

«Уважение нужно заслужить, его необходимо подтверждать делами. И говорить подобным образом о павших солдатах союзников — это попросту неприлично и неуважительно», — считает Писториус.

По его словам, миссии в Афганистане после 11 сентября 2001 года были единственным случаем задействования статьи о коллективной обороне НАТО. «Все страны стояли на стороне США. Утверждать сегодня обратное — просто неправда», — сказал немецкий министр. Писториус добавил, что обсудит эту ситуацию с главой Пентагона Питом Хегсетом, «как только увидится с ним».

В интервью телеканалу Fox Business 22 января Трамп заявил, что союзники по НАТО не стали бы помогать США в случае необходимости. Комментируя участие солдат других стран альянса в миссиях в Афганистане, он подчеркнул, что американская сторона «никогда не нуждалась в них». Он признал, что союзники «отправили какие-то войска в Афганистан», но «они держались немного позади, немного в стороне от линии фронта».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эти высказывания Трампа «оскорбительными и по-настоящему пугающими», отметив, что они причиняют боль семьям тех, чьи близкие были убиты или ранены во время афганской миссии. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в свою очередь призвал уважать польских ветеранов. «Эта жертва никогда не будет забыта и не может быть преуменьшена», — подчеркнул он.

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной защиты: военная агрессия против любого участника блока на европейском или североамериканском континенте трактуется как атака против всего альянса.

Уже на следующий день, 12 сентября 2001 года, после терактов в США, в результате которых погибли около 3 тыс. человек, НАТО приняло решение обратиться к пятой статье своего устава. Альянс 2 октября официально подтвердил, что теракты были совершены извне, а именно «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). Через два дня НАТО утвердило восемь мер по поддержке США. В общей сложности за 20 лет конфликта погибли 3486 солдат НАТО, большинство из которых — 2461 — были военнослужащими США, пишет Guardian.

В 2024 году НАТО расширило понимание того, что может считаться нападением, добавив кибератаку в качестве одного из поводов для задействования пятой статьи.