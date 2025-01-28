ЦБ и Минфин провели первые тесты цифрового рубля в бюджетном процессе

Банк России совместно с Минфином и Казначейством в конце 2024 года протестировал операции с цифровым рублем в бюджетном процессе, сообщили РБК в ЦБ. Такие планы больше года назад анонсировал глава Минфина Антон Силуанов

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Банк России совместно с Минфином и Казначейством провели тестирование отдельных операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ, добавив, что это произошло в конце 2024 года, но не уточнив, о каких конкретно операциях идет речь.

«Что касается бюджетного процесса, то мы уже прорабатываем использование цифрового рубля с Минфином и Казначейством, в конце прошлого года провели тестирование отдельных операций», — ответил регулятор на запрос РБК.

В пресс-службе Минфина, в свою очередь, РБК подтвердили, что вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается, и особо подчеркнули, что «проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями» пока не предусмотрено.

О намерении протестировать цифровой рубль в 2024 году в отдельных видах бюджетных расходов министр финансов Антон Силуанов заявлял еще в ноябре 2023 года. Тогда он говорил, что в первую очередь цифровой рубль важен в отраслях, где нужно обеспечить целевой характер использования бюджетных средств.

В ЦБ также сообщили, что обсуждаются различные сценарии использования цифрового рубля на уровне региональных бюджетов, но какой-либо конкретный регион для этих целей не выделяется. «О сроках говорить преждевременно», — отметили в Банке России.

Вместе с тем, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил РБК, что на этой неделе (31 января) планируется обсудить с правительством Чувашии пилотирование цифрового рубля в бюджетном процессе региона. «Там, скорее, технологии будут обсуждать, технические вопросы: как это все организовать. Нужно будет отобрать проект или несколько проектов, которые будут финансироваться за счет цифрового рубля. Для этого юридические лица, которые будут участвовать в реализации проекта, должны будут тоже открыть цифровые счета», — сказал депутат. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Минфина республики.

Однако в ЦБ указали, что при тестировании цифрового рубля не придерживаются регионального подхода. «В пилоте принимают участие клиенты банков из самых разных регионов страны. При массовом запуске [цифрового рубля], который запланирован на 1 июля 2025-го, мы будем следовать таким же принципам», — указал регулятор.

Банк России начал «пилотировать» технологию цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа 2023 года. Сейчас операции с цифровой валютой в тестовом режиме проводят 15 кредитных организаций: это «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, МТС-банк, Транскапиталбанк, а также «Дом.РФ», «Синара», «Ингосстрах», «Ак Барс» и банк для предпринимателей «Точка».

«Предварительные итоги пилотирования позволяют говорить о том, что все системно значимые кредитные организации (СЗКО) смогут обеспечить возможность проводить операции с цифровыми рублями и принимать цифровые рубли в своих инфраструктурах с 1 июля 2025 года», — заверили в Банке России. В настоящее время в России 13 СЗКО, из них в «пилоте» участвуют восемь.

Подробнее о том, как может быть организован масштабный запуск цифрового рубля в России с 1 июля 2025 года, будет ли пользоваться новая форма денег популярностью у населения и готовы ли к этому банки, — читайте в материале РБК Pro.