Банки оценили готовность к запуску цифрового рубля в 2025 году

Многие банки считают необходимым перенести широкий запуск цифрового рубля на срок после 2026 года, рассказал представитель «Сбера». Другие крупные банки заявили РБК, что готовы к запуску в июле 2025 года, как и планирует ЦБ

Фото: Олег Яковлев / РБК

Некоторые российские банки считают реалистичным перенести массовый запуск цифрового рубля для россиян на срок после 2026 года, рассказал РБК представитель Сбербанка, присоединившегося к «пилоту» цифрового рубля в конце 2024 года. В то же время другие кредитные организации, ответившие на запрос РБК, сообщают о готовности начать внедрять цифровой рубль с июля 2025 года, как и планирует ЦБ.

По словам представителя Сбербанка, внедрение цифрового рубля означает дополнительные расходы для банков и магазинов на десятки миллиардов рублей и необходимость IT-разработок для интеграции нового функционала. «Пока разработка и тестирование функционала цифрового рубля продолжаются. В силу этого многие банки считают, что было бы реалистичнее перенести его запуск на более поздний срок — после 2026 года. Платформа цифрового рубля еще находится в стадии разработки, в нее постоянно вносятся принципиальные изменения», — объяснил представитель «Сбера».

Он добавил, что также многие небольшие банки просят, чтобы регулятор разработал модуль, с которым можно было бы интегрироваться и начать работать с цифровым рублем.

РБК направил запрос в ЦБ.

Стадии запуска цифрового рубля

На данный момент законопроект, устанавливающий сроки подключения к цифровому рублю для банков, не внесен на рассмотрение в Госдуму. Как сказал РБК глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков, документ могут принять в первом квартале 2025 года во всех чтениях, чтобы сразу запустить процесс. В «Основных направлениях развития национальной платежной системы на период 2025–2027 годов» Банк России еще раз подчеркнул, что планирует осуществить переход к массовому использованию цифрового рубля в июле 2025 года.

Согласно предложениям ЦБ, к 1 июля 2025 года предоставить операции с цифровым рублем для своих клиентов должны системно значимые кредитные организации (СЗКО). В России их 13: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк, Газпромбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Юникредит Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк и МКБ. Для банков с универсальной лицензией срок установлен на год позже — до 1 июля 2026 года, для банков с базовой лицензией — до 1 июля 2027 года.

Такая же градация сроков установлена для магазинов. Торговые предприятия с годовой выручкой более 30 млн руб. должны будут обеспечить прием цифровых рублей к оплате с 1 июля 2025 года, магазины с выручкой более 20 млн руб. — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года.

Как отмечает ЦБ, после массового запуска цифрового рубля и банки, и магазины смогут внедрять его прием по мере своей готовности, то есть ранее предложенных сроков.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Эмитентом цифровых рублей будет Банк России. Они будут выпускаться в виде цифрового кода, а храниться на цифровых кошельках, открытых на платформе ЦБ. Коммерческие банки будут выполнять роль посредников между регулятором и клиентами при проведении операций с цифровым рублем. С июля 2025 года крупнейшие банки должны будут открывать и пополнять счета цифрового рубля, а также совершать переводы в цифровых рублях и принимать их в своей инфраструктуре, то есть проводить платежи.

Как банки оценивают свою готовность

ВТБ будет технологически готов к внедрению цифрового рубля в первом квартале 2025 года, а его широкий запуск ожидает в середине 2025 года, сказал представитель банка.

Промсвязьбанк, Совкомбанк и Россельхозбанк подготовят необходимую инфраструктуру для проведения операций в цифровых рублях в обозначенные ЦБ сроки, уточнили представители кредитных организаций. Для этих банков это 1 июля 2025 года.

МТС-банк и банк «Дом.РФ» планируют предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем одновременно с системно значимыми банками при его полноценном запуске, говорят представители банка.

«Синара» планирует запустить цифровой рубль для клиентов в срок, установленный оператором платформы, ответил директор по инновациям банка Виталий Копысов.

Нужен ли перенос сроков запуска

Почти все системно значимые банки уже прошли значительную часть пути по внедрению цифрового рубля, однако рынок и регуляторы постоянно соотносят затраты на внедрение с ожидаемым эффектом, чтобы определить оптимальные сроки «промышленного» внедрения технологии, говорит председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.

Существует ряд факторов, способных затруднить реализацию этой инициативы, добавляет директор группы «цифровые финансы» Kept Анастасия Калугина. По ее словам, не все банки готовы к технической интеграции цифрового рубля, так как это требует значительных инвестиций в модернизацию IT-инфраструктуры и тестирование операций. Также, продолжает Калугина, необходимо доработать регуляторные рамки для защиты данных и борьбы с отмыванием денег и сформировать общественное мнение, чтобы у пользователей было понимание и доверие к цифровому рублю.

Перенос сроков на один-два года «видится разумным при условии активной проработки вышеописанных риск-факторов», рассуждает она: «Это позволило бы всем участникам рынка лучше подготовиться, протестировать системы и устранить возможные проблемы. В конечном итоге важно, чтобы запуск цифрового рубля был не только своевременным, но и качественным».

Что изменит цифровой рубль

«Массовый запуск цифрового рубля значительно удешевит платежи и переводы на платежном рынке, даст возможность совершать переводы в офлайн-режиме и привязывать цифровые рубли к определенным условиям использования, что позволит контролировать целевое использование средств», — говорит представитель МТС-банка. Например, Банк России установил комиссии для магазинов за прием цифровых рублей к оплате на уровне 0,2–0,3% в зависимости от категории товаров и услуг. Это меньше, чем комиссии за платежи картами и с помощью Системы быстрых платежей.

«Одним из важнейших аргументов при анонсе цифрового рубля была возможность снизить издержки граждан по переводу средств из банка в банк, но теперь такие возможности уже реализованы через СБП», — сомневается в преимуществах цифрового рубля в этой сфере представитель «Сбера».

По его мнению, возможное увеличение контроля со стороны государства над финансовыми операциями граждан при запуске цифрового рубля вызывает у пользователей опасения относительно конфиденциальности и свободы использования средств. Возможность контроля он объяснил тем фактом, что цифровые рубли будут храниться на счетах в ЦБ. «Это означает, что этот счет очень надежный, но, с другой стороны, государство будет иметь доступ ко всем данным об операциях клиента, что означает больший уровень государственного контроля», — подчеркнул представитель «Сбера».

Зампред правления банка «Дом.РФ» Николай Козак считает, что так как все транзакции будут записываться в системе, то это повысит безопасность и прозрачность операций в банковском секторе. Также этот способ расчета может помочь в борьбе с мошенничеством, добавил он. Об этом же говорит и представитель МТС-банка: «Одним из важных изменений будет прозрачность движения цифровых рублей».

Введение цифрового рубля создает дополнительную конкуренцию с существующими инструментами безналичных платежей, но не предоставляет существенных преимуществ для клиентов, считает представитель Сбербанка. По мнению представителя Россельхозбанка, появление еще одного средства платежа с новыми свойствами прозрачности и программируемости может привести к появлению новых сценариев повседневных расчетов физических и юридических лиц.

Где может быть востребован цифровой рубль

Наиболее активно новая форма нацвалюты будет использоваться в государственных выплатах, а в будущем большой запрос граждан и бизнеса может быть на трансграничные переводы в цифровом рубле, его прямую конвертацию в другие цифровые валюты и смарт-контракты, перечисляет представитель ВТБ. «Трансграничные переводы, особенно с конвертацией цифрового рубля в цифровые валюты других стран, позволят снизить влияние санкционного давления на экономику и финансовую сферу, когда российские банки были отключены от международных платежных систем», — считает он. В перспективе цифровой рубль станет таким же привычным и удобным средством расчетов, как наличные и безналичные рубли, обеспечивая высокий уровень сохранности средств граждан, говорит представитель Промсвязьбанка.

Цифровой рубль предоставляет пользователям функциональность, аналогичную существующим платежным инструментам, также есть ряд свойств, которыми клиенты не смогут воспользоваться, возражает представитель Сбербанка.

«Клиенты не смогут хранить свои средства в цифровом рубле для накопления, так как начисление процентов на остаток на таком счете не предусмотрено или начисление бонусов и кешбэка от банков за использование цифрового рубля», — приводит он примеры. Также людям для пользования цифровым рублем надо обладать продвинутыми цифровыми навыками — например, устанавливать сертификаты, свободно пользоваться банковскими мобильными приложениями и порталом госуслуг. «Как показывает практика, это может быть затруднительно для значительной части клиентов», — считает он.