Орешкин назвал крепкий рубль «правильной историей»

Рубль может вновь укрепиться в первом квартале, считает помощник президента Максим Орешкин. При этом в долгосрочной перспективе сильный рубль должен играть положительную роль для граждан и страны, говорит он

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Ослабление рубля не носит «объективного характера», в начале года он наверняка вновь укрепится, рассказал в интервью телеканалу РБК помощник президента Максим Орешкин.

«То, что мы видим сейчас на рынке, вот это резкое движение, оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — сказал он.

«Мы все прекрасно знаем, что первый квартал — это всегда исторически сезонный сильный платежный баланс, очевидно, вот таких серьезных предпосылок для ослабления валюты нет. Поэтому с высокой вероятностью мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время. Но долгосрочно — что, мне кажется, очень важно сказать, — что для российских граждан, для нашей страны в целом сильный рубль — это правильная история», — подчеркнул Орешкин.

При этом важно, чтобы сильный рубль «был не просто на основе каких-то разовых факторов и разовых изменений, а был устойчивый сильный рубль». Для этого необходим рост производительности труда и уровня технологического развития, подчеркнул Орешкин.

Рубль начал заметно слабеть в декабре: если 1 декабря доллар стоил около 61,5 руб., то уже, например, 16 декабря курс составлял 64,7 руб. А к 21 декабря доллар и вовсе пробил отметку 70 руб. — это произошло впервые с 11 мая. По состоянию на 17:56 мск 27 декабря доллар торгуется по 71 руб.

Текущее ослабление российской валюты связано со снижением цен на нефть, говорил в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин: «Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб». Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркивал он. Каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5–0,6% в течение 6–12 месяцев.

Эксперты, опрошенные РБК, также связывали ослабление с высоким спросом на валюту со стороны физических лиц в преддверии зарубежных поездок в новогодние каникулы, а также со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкций, спешат совершить необходимые закупки за рубежом. Рубль в перспективе ослабнет до 75 за доллар в ситуации отсутствия мирового экономического кризиса, говорил РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Но в случае глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до $70, а до $40–45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 руб., прогнозировал он.

По оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, курс должен вырасти до 70–80 руб. за доллар для компенсации просевших доходов экспортеров. «Крепкий рубль, он свою роль сыграл», — подчеркивал Белоусов.