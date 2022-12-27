Орешкин назвал крепкий рубль «правильной историей»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Подписка на РБК Pro — лучший подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:33
Латвия решила не продлевать режим ЧС на границе с Россией Политика, 18:29
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 18:26
Валиева отдала в Соборную мечеть Красноярска подаренные фанатами игрушки Спорт, 18:21
Орешкин назвал крепкий рубль «правильной историей» Финансы, 18:08
Глава СПЧ заявил об отсутствии принуждения «брать автомат» в колониях Политика, 18:06
Тренды образования в школе: профессия, экзамены, расширенная реальность Специальный проект, 18:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пропустивший Australian Open в 2022 году Джокович прибыл в Австралию Спорт, 18:03
Правительство проверит расходы на нужды спецоперации Политика, 17:59
Песков счел провокацией слова армянского чиновника о Союзном государстве Политика, 17:54
Росавиация напомнила об условии открытия полетов над Сирией Политика, 17:43
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 17:39
Chery анонсировала выход седана и двух новых кроссоверов в 2023 году Авто, 17:39
В заброшенном коровнике в Херсонской области нашли 666 кг марихуаны Общество, 17:37
Финансы ,  
0 

Орешкин назвал крепкий рубль «правильной историей»

Помощник президента Орешкин: ослабление рубля не носит объективного характера
Рубль может вновь укрепиться в первом квартале, считает помощник президента Максим Орешкин. При этом в долгосрочной перспективе сильный рубль должен играть положительную роль для граждан и страны, говорит он
Доллар/Рубль USD/RUB ₽70,810 +2,19% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽75,478 +2,62% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽10,039 +2,71% Купить

Орешкин назвал крепкий рубль «правильной историей»
Video

Ослабление рубля не носит «объективного характера», в начале года он наверняка вновь укрепится, рассказал в интервью телеканалу РБК помощник президента Максим Орешкин.

«То, что мы видим сейчас на рынке, вот это резкое движение, оно, конечно, не носит какого-то объективного характера», — сказал он.

«Мы все прекрасно знаем, что первый квартал — это всегда исторически сезонный сильный платежный баланс, очевидно, вот таких серьезных предпосылок для ослабления валюты нет. Поэтому с высокой вероятностью мы опять вернемся в какие-то диапазоны, которые нам были более привычны в последнее время. Но долгосрочно — что, мне кажется, очень важно сказать, — что для российских граждан, для нашей страны в целом сильный рубль — это правильная история», — подчеркнул Орешкин.

При этом важно, чтобы сильный рубль «был не просто на основе каких-то разовых факторов и разовых изменений, а был устойчивый сильный рубль». Для этого необходим рост производительности труда и уровня технологического развития, подчеркнул Орешкин.

Рубль начал заметно слабеть в декабре: если 1 декабря доллар стоил около 61,5 руб., то уже, например, 16 декабря курс составлял 64,7 руб. А к 21 декабря доллар и вовсе пробил отметку 70 руб. — это произошло впервые с 11 мая. По состоянию на 17:56 мск 27 декабря доллар торгуется по 71 руб.

Читайте на РБК Pro
Как избежать проблем с ФНС и потерю денег: составляем договор подряда
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Как на рынок премиальной недвижимости повлияет продление льготной ипотеки
Каково работать в бизнес-империи Марка Цукерберга — в 5 пунктах

Текущее ослабление российской валюты связано со снижением цен на нефть, говорил в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин: «Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб». Впрочем, курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года», подчеркивал он. Каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5–0,6% в течение 6–12 месяцев.

Эксперты, опрошенные РБК, также связывали ослабление с высоким спросом на валюту со стороны физических лиц в преддверии зарубежных поездок в новогодние каникулы, а также со стороны компаний, которые, опасаясь дальнейших санкций, спешат совершить необходимые закупки за рубежом. Рубль в перспективе ослабнет до 75 за доллар в ситуации отсутствия мирового экономического кризиса, говорил РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Но в случае глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до $70, а до $40–45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 руб., прогнозировал он.

По оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, курс должен вырасти до 70–80 руб. за доллар для компенсации просевших доходов экспортеров. «Крепкий рубль, он свою роль сыграл», — подчеркивал Белоусов.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Илья Доронов
При участии
Антон Фейнберг
Максим Орешкин рубль интервью
Материалы по теме
Белоусов увидел «сыгранную роль» крепкого рубля из-за «просадки экспорта»
Экономика
ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter