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Курс доллара впервые с мая превысил 70 руб.

Курс доллара впервые с 11 мая превысил 70 руб.
Курс евро поднимался до 74,47 руб.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил 70 руб. впервые с 11 мая, свидетельствуют данные торгов.

К 07:00 мск курс американской валюты достиг 70,04 руб. К 07:35 доллар подешевел до 69,80 руб.

Курс евро к 07:00 достиг 74,47 руб. К 07:35 он опустился до 74,01 руб.

Рубль дешевеет к западным валютам уже около недели. 14 декабря курс доллара впервые с 13 октября превысил 64 руб., поднявшись более чем на рубль. Курс евро тогда также вырос более чем на рубль и торговался выше 68 руб. Утром 19 декабря американская валюта стоила уже более 65 руб. (+0,69 руб.), такой отметки она достигла впервые с 30 мая. Позднее в тот же день доллар подскочил почти до 68 руб. (+3,34 руб.) — впервые с 11 мая. Евро в тот день стоил на пике более 72 руб. (+2,99 руб.).

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, которого цитирует «РБК Инвестиции», в целом ослабление рубля выглядит логичным действием на фоне последних санкционных действий и снижения стоимости российской нефти.

В свою очередь эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин указывает, что российская валюта остается под давлением фундаментальных факторов. «Прежде всего это сокращение валютных поступлений от экспорта из-за снижения котировок сырья в последние месяцы, а также дальнейшее восстановление импорта. Этот дисбаланс усиливается традиционным для конца года всплеском спроса на иностранную валюту», — написал он в обзоре.

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