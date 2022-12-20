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Задорнов назвал условия для укрепления доллара до 85 рублей

Рубль в перспективе ослабнет примерно до 75 руб. за доллар, оценил глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов. Но при глобальной рецессии и более сильном падении цен на нефть курс может достигнуть и 80–85 руб., не исключил он
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Михаил Задорнов
Михаил Задорнов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Курс рубля ослабнет «в разумных пределах» в случае, если мировая экономика сможет избежать рецессии, рассказал в интервью РБК председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«В ситуации, которую мы считаем для себя базовой, то есть когда нет глобального кризиса, <...> курс рубля ослабнет в разумных пределах, примерно до 75 руб. за доллар и евро, в зависимости от усиления той или иной валюты. Почему? То самое положительное сальдо торгового баланса сократится вдвое и вернется к значениям, которые были до 2022 года. И это неизбежно повлияет на рубль, поскольку никто — ни Центральный банк, ни правительство — его искусственно двигать не будет. Это будет естественное ослабление рубля», — сказал Задорнов.

В случае же глобальной рецессии, если цены на нефть упадут не до $70, а до $40–45, пусть даже на полгода, это двинет курс не к 75, а к 80–85 руб., полагает Задорнов. «То есть падение сырьевых цен вместе с рецессией — это дополнительное ослабление рубля. И тут уже инфляция не 4–5% в следующем году, как в базовом сценарии, а 10–12%. Это поднятие ставки ЦБ и определенное давление на темпы экономического роста», — добавил он, подчеркнув, что Россия не может быть изолирована от остального мира, поскольку является крупнейшим экспортером. «Мы экспортируем, помимо нефти и газа, огромный объем металлов, леса, зерна, удобрений, цветных металлов», — напомнил Задорнов.

В понедельник, 19 декабря, курс доллара в ходе торгов превышал 68 руб., на этом уровне российская валюта торговалась впервые с 11 мая. «Если доллар закрепится выше уровня 65 руб., то продолжит укрепляться и дойдет до 67 руб., а может быть, и до 70 руб. в ближайшее время. Возможно, экспортеры осознают свою значительную роль на рынке и сейчас придерживают валюту, ожидая более привлекательного курса с учетом недавнего падения цен на российскую нефть и повышенного спроса на валюту. Поэтому ближе к концу недели экспортеры, скорее всего, резко увеличат предложение валюты, что позволит рублю стабилизироваться в диапазоне 64–65 руб. за доллар», — отмечали аналитики SberCIB.

Рубль слабеет с прошлой недели на фоне вступившего в силу с 5 декабря эмбарго на поставки российской нефти в ЕС и введения потолка цен. Это происходит вместе с сокращением предложения валюты со стороны торгового баланса и увеличением профицита рублевой ликвидности на фоне роста бюджетных расходов, отмечали аналитики Renaissance Capital.

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