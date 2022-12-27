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ЦБ объяснил, почему не будет публиковать «минутки» по примеру ФРС

Зампред ЦБ Заботкин: в отличие от ФРС Банк России придерживается политики одного голоса
В отличие от ФРС США решения российского ЦБ носят консенсусный характер, рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин. И итоги дискуссий отражаются в пресс-релизе, который более детальный, чем у других центробанков
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

При принятии решений по ставке Банк России придерживается политики одного голоса, рассказал в интервью РБК зампред ЦБ Алексей Заботкин. Обсуждение решений является многосторонним, отмечает он, но в конечной коммуникации с рынком — пресс-релизе — российский регулятор выражает единое мнение, в отличие от Федеральной резервной службы (ФРС) США, которая в своих «минутках» (протоколах заседаний) публикует несколько точек зрения.

ЦБ объяснил, почему не будет публиковать «минутки» по примеру ФРС
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«Принятие решений в Банке России по ключевой ставке носит консенсусный характер. Да, обсуждение многостороннее, но в конечном счете стоит задача по итогам обмена мнениями прийти к некоторой картине мира, которая в значительной степени согласуется с мнениями всех участников обсуждения. И в связи с этим мы придерживаемся политики одного голоса», — объяснил Заботкин.

По мнению Заботкина, такой механизм принятия решений более оправдан для российского ЦБ, так как у него не такая длинная история таргетирования инфляции и не заякорены инфляционные ожидания. Для него это лучше, «чем разноголосица, которую в последние годы практикуют некоторые другие центральные банки».

В случае Банка России аналогом подробных «минуток» от ФРС является пресс-релиз, «который гораздо подробнее, чем то, что публикует практически любой другой центральный банк», указал Заботкин. Он также обратил внимание, что пресс-релиз российского регулятора публикуется сразу, в то время как протоколы ФРС обнародуются спустя почти месяц после принятия решения.

«[Пресс-релиз] детально прорабатывается на протяжении всей недели, которая предшествует заседанию. И его следует рассматривать как документ, который вбирает в себя все значимые аспекты состоявшейся дискуссии. То есть в нем отражены все позиции, все оттенки суждения по текущей ситуации, все значимые проинфляционные и дезинфляционные риски, которые звучали и которые повлияли на решение по ставке», — пояснил Заботкин. Публикация дополнительной информации сверх этого создаст дополнительный шум и повлечет за собой возможность ошибочных интерпретаций, считает он.

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Второй важной частью коммуникации Банка России зампред назвал среднесрочный прогноз. Такой прогноз регулятор публикует раз в квартал, он включает в себя предполагаемые значения по уровню инфляции, динамике ВВП, уровню ключевой ставки и другие аспекты.

Алексей Заботкин возглавил департамент денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ в 2018 году, а в 2020-м был назначен на пост зампреда Банка России — куратора ДКП. При нем Центробанк принял решение публиковать ожидаемую траекторию ключевой ставки. До этого регулятор опасался, что рынок будет воспринимать ее как обязательство, а не как прогноз.

Последнее заседание совета директоров Банка России состоялось 16 декабря, на нем было принято решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%. Аргументами в пользу неизменности ставки стало увеличение влияния проинфляционных факторов, говорилось в сообщении регулятора. Среди таких факторов глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала повышенные инфляционные ожидания населения (12,1% в декабре), нехватку персонала, растущие логистические издержки бизнеса и увеличение расходов бюджета. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 10 февраля, в этот же день будет представлен обновленный среднесрочный прогноз. В 2023 году по прогнозу ЦБ, который был опубликован в октябре, ключевая ставка составит 6,5–8,5%, в последующие два года — 6–7 и 5–6% соответственно.

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Маргарита Мордовина, Анна Пустякова
ФРС Алексей Заботкин Банк России ЦБ
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