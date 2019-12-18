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FATF раскритиковала ЦБ за редкие «антиотмывочные» проверки банков
Проверяющие из FATF посчитали, что ЦБ проводит мало выездных проверок банков для борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Назначаемые штрафы не велики для банков, вдобавок к ним FATF предложила предавать нарушения огласке

Банк России проводит недостаточно выездных проверок банков по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в отчете международной организации FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по итогам комплексной оценки российской «антиотмывочной» системы, проводившейся в марте 2019 года.

FATF оценивала российскую «антиотмывочную» систему по 40 критериям. Среди них — оценка качества проверки клиентов в финансовых организациях, эффективности системы передачи сообщений о сомнительных операциях. Россия «значительно соответствует» международным нормам по 27 критериям. Частично выполняются нормы в сфере применения санкций за финансирование терроризма и распространения оружия, а также в сфере электронных переводов. Кроме того, FATF зафиксировала недостаточный контроль за публичными должностными лицами и бенефициарами компаний.

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
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FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в «антиотмывочной сфере», в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.

После детального анализа отчета FATF состоится межведомственное обсуждение мер по реализации содержащихся в нем рекомендаций, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. «Формат реализации рекомендаций, который может включать как мероприятия по корректировке законодательства, так и мероприятия организационного характера, будет определен в «дорожной карте», которая будет разработана под эгидой соответствующей межведомственной комиссии», — пообещал регулятор. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.

Надзор на месте лучше дистанционного

С 2013 года Банк России внедрил программу интенсивного банковского надзора с учетом рисков в сфере ПОД/ФТ, но в последние годы регулятор предпочитает вместо выездных мероприятий использовать дистанционный надзор, отмечается в отчете. Дистанционно ЦБ выявил в 2018 году 313 нарушений в сфере ПОД/ФТ — на 40% больше, чем в 2017 году. В некоторые предыдущие годы число нарушений были еще выше, отмечают международные контролеры.

По мнению FATF, надзорные органы не могут выявлять нарушения со стороны участников рынка только с помощью удаленного анализа, а выездные проверки банков проводятся циклично и планово, и в их программу могут включаться не только вопросы ПОД/ФТ. Распределение надзорных ресурсов в различных секторах не в полной мере соответствует существующим секторальным рискам, констатируют они.

Сейчас плановые проверки банков могут проводиться один раз в два года. Это комплексные мероприятия, специалисты ЦБ не могут концентрироваться только на вопросах соблюдения «антиотмывочных» норм. В 2018 году Банк России провел 286 плановых проверок банков, только треть из них включала тему ПОД/ФТ, говорится в докладе. Внеплановые мероприятия ЦБ может проводить только по «антиотмывочным» вопросам, однако большинство из них проводились «в пруденциальных целях». FATF рекомендует ЦБ разграничить типы проверок по целям и увеличить из частоту.

Денежные штрафы не работают

Отзыв лицензий из-за нарушений «антиотмывочных» норм в России эффективен, признают эксперты FATF. Но такие санкции нельзя считать универсальными.

По данным ФАТФ, в 2018 году ЦБ выдал банкам 598 уведомлений о том, что игроки недостаточно хорошо борются с отмыванием. Количество выписанных штрафов выросло на 43%, но их средняя сумма упала почти в 2,5 раза — с 734,3 тыс. до 309,2 тыс. руб. Денежные санкции не оказывают на банки «достаточного влияния», уверены в FATF.

«Некоторые учреждения выразили мнение, что размер штрафов не является стимулом к более строгому соблюдению требований, но считают таким стимулом угрозу репутации на рынке в связи с публикацией факта применения штрафа», — говорится в докладе. Поэтому FATF рекомендует ЦБ вводить дополнительные санкции для банков и их сотрудников. Например, предавать информацию о нарушениях огласке. В 2018 банки допустили на 5% больше нарушений в сфере ПОД/ФТ.

Что еще рекомендует FATF

  • Международные эксперты считают, что в России действуют слишком мягкие наказания для профессиональных финансистов, которые участвуют в отмывании и других сомнительных схемах. «Наказания, назначаемые физическим лицам, осужденным за отмывание денег, выгладят не совсем эффективными, соразмерными и сдерживающими <…> сроки лишения свободы за отмывание денег и суммы штрафов находятся в нижнем диапазоне предусмотренных наказаний», — говорится в докладе.
  • Помощь в содействии клиентам отмывать средства должна быть наказуема так же, как прямое участие банков и их руководителей в незаконных схемах, считает FATF. Эксперты также подчеркивают, что у российских организаций должны появиться полномочия оперативно замораживать средства и переводы профессиональных «обнальщиков».
  • Российский ЦБ мог бы улучшить стандарты проверки деловой репутации финансистов и банкиров. Например, получать данные от правоохранительных органов, добытые во время расследований.
  • Кредитные организации в России направляют сообщения о сомнительных операциях клиентов даже при низком уровне подозрений. В прошлом году банки передали в Росфинмониторинг 17,7 млн таких сообщений. Такой подход не позволяет надзорному органу оперативно реагировать на все сигналы о сомнительных транзакциях, констатирует FATF. Организация считает, что в России установлены слишком низкие пороговые суммы для операций, которые подлежат обязательному контролю. Сейчас по транзакциям физлиц порог составляет 600 тыс. руб., для операций с недвижимостью — 3 млн руб., для переводов, связанных с оборонным комплексом — 10 млн руб.
Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, отмывание
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