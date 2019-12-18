FATF раскритиковала ЦБ за редкие «антиотмывочные» проверки банков

Надзор на месте лучше дистанционного
С 2013 года Банк России внедрил программу интенсивного банковского надзора с учетом рисков в сфере ПОД/ФТ, но в последние годы регулятор предпочитает вместо выездных мероприятий использовать дистанционный надзор, отмечается в отчете. Дистанционно ЦБ выявил в 2018 году 313 нарушений в сфере ПОД/ФТ — на 40% больше, чем в 2017 году. В некоторые предыдущие годы число нарушений были еще выше, отмечают международные контролеры.
По мнению FATF, надзорные органы не могут выявлять нарушения со стороны участников рынка только с помощью удаленного анализа, а выездные проверки банков проводятся циклично и планово, и в их программу могут включаться не только вопросы ПОД/ФТ. Распределение надзорных ресурсов в различных секторах не в полной мере соответствует существующим секторальным рискам, констатируют они.
Сейчас плановые проверки банков могут проводиться один раз в два года. Это комплексные мероприятия, специалисты ЦБ не могут концентрироваться только на вопросах соблюдения «антиотмывочных» норм. В 2018 году Банк России провел 286 плановых проверок банков, только треть из них включала тему ПОД/ФТ, говорится в докладе. Внеплановые мероприятия ЦБ может проводить только по «антиотмывочным» вопросам, однако большинство из них проводились «в пруденциальных целях». FATF рекомендует ЦБ разграничить типы проверок по целям и увеличить из частоту.
Денежные штрафы не работают
Отзыв лицензий из-за нарушений «антиотмывочных» норм в России эффективен, признают эксперты FATF. Но такие санкции нельзя считать универсальными.
По данным ФАТФ, в 2018 году ЦБ выдал банкам 598 уведомлений о том, что игроки недостаточно хорошо борются с отмыванием. Количество выписанных штрафов выросло на 43%, но их средняя сумма упала почти в 2,5 раза — с 734,3 тыс. до 309,2 тыс. руб. Денежные санкции не оказывают на банки «достаточного влияния», уверены в FATF.
«Некоторые учреждения выразили мнение, что размер штрафов не является стимулом к более строгому соблюдению требований, но считают таким стимулом угрозу репутации на рынке в связи с публикацией факта применения штрафа», — говорится в докладе. Поэтому FATF рекомендует ЦБ вводить дополнительные санкции для банков и их сотрудников. Например, предавать информацию о нарушениях огласке. В 2018 банки допустили на 5% больше нарушений в сфере ПОД/ФТ.
- Международные эксперты считают, что в России действуют слишком мягкие наказания для профессиональных финансистов, которые участвуют в отмывании и других сомнительных схемах. «Наказания, назначаемые физическим лицам, осужденным за отмывание денег, выгладят не совсем эффективными, соразмерными и сдерживающими <…> сроки лишения свободы за отмывание денег и суммы штрафов находятся в нижнем диапазоне предусмотренных наказаний», — говорится в докладе.
- Помощь в содействии клиентам отмывать средства должна быть наказуема так же, как прямое участие банков и их руководителей в незаконных схемах, считает FATF. Эксперты также подчеркивают, что у российских организаций должны появиться полномочия оперативно замораживать средства и переводы профессиональных «обнальщиков».
- Российский ЦБ мог бы улучшить стандарты проверки деловой репутации финансистов и банкиров. Например, получать данные от правоохранительных органов, добытые во время расследований.
- Кредитные организации в России направляют сообщения о сомнительных операциях клиентов даже при низком уровне подозрений. В прошлом году банки передали в Росфинмониторинг 17,7 млн таких сообщений. Такой подход не позволяет надзорному органу оперативно реагировать на все сигналы о сомнительных транзакциях, констатирует FATF. Организация считает, что в России установлены слишком низкие пороговые суммы для операций, которые подлежат обязательному контролю. Сейчас по транзакциям физлиц порог составляет 600 тыс. руб., для операций с недвижимостью — 3 млн руб., для переводов, связанных с оборонным комплексом — 10 млн руб.