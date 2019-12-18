FATF раскритиковала ЦБ за редкие «антиотмывочные» проверки банков

Проверяющие из FATF посчитали, что ЦБ проводит мало выездных проверок банков для борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Назначаемые штрафы не велики для банков, вдобавок к ним FATF предложила предавать нарушения огласке

Банк России проводит недостаточно выездных проверок банков по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Об этом говорится в отчете международной организации FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) по итогам комплексной оценки российской «антиотмывочной» системы, проводившейся в марте 2019 года.

FATF оценивала российскую «антиотмывочную» систему по 40 критериям. Среди них — оценка качества проверки клиентов в финансовых организациях, эффективности системы передачи сообщений о сомнительных операциях. Россия «значительно соответствует» международным нормам по 27 критериям. Частично выполняются нормы в сфере применения санкций за финансирование терроризма и распространения оружия, а также в сфере электронных переводов. Кроме того, FATF зафиксировала недостаточный контроль за публичными должностными лицами и бенефициарами компаний.

FATF высказала ряд замечаний к деятельности ЦБ в «антиотмывочной сфере», в частности рекомендовала российскому регулятору чаще проверять, как банки и другие финансовые организации соблюдают нормы законодательства ПОД/ФТ, а также применять к участникам рынка дополнительные санкции.

После детального анализа отчета FATF состоится межведомственное обсуждение мер по реализации содержащихся в нем рекомендаций, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ. «Формат реализации рекомендаций, который может включать как мероприятия по корректировке законодательства, так и мероприятия организационного характера, будет определен в «дорожной карте», которая будет разработана под эгидой соответствующей межведомственной комиссии», — пообещал регулятор. РБК направил запрос в Росфинмониторинг.