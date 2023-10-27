ЦБ поменяет процедуру обсуждения дизайна наличных купюр

Глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ решил оставить прежней лицевую сторону купюры в 1000 руб., изображение на оборотной стороне банкноты будет изменено. Дизайн новой тысячерублевой купюры вызвал критику в РПЦ

Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Лицевая сторона купюры в 1000 руб. останется прежней, ЦБ будет работать над новым дизайном на оборотной стороне банкноты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в ответ на вопрос РБК.

Банк России также сообщил о планах немного изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Регулятор хочет расширить участие экспертных групп, более широко публично обсуждать художественное оформление банкнот, пояснила глава Центробанка. По ее словам, обновленный дизайн будет в следующем году.

На представленной ЦБ на прошлой неделе обновленной тысячерублевой купюре была изображена построенная в XVII веке дворцовая церковь в Казанском кремле без креста на куполе. Крест сняли еще в советское время, в здании тогда была столовая. Сейчас там расположен Музей истории государственности татарского народа и Татарстана. Рядом с церковью была изображена башня Сююмбике в Казанском кремле, которую венчает полумесяц. Дизайн вызвал критику представителей Русской православной церкви (РПЦ).

По словам священника Павла Островского, большинство россиян, которые будут пользоваться банкнотой, «не знают историю Казанского кремля». «Для них просто будет храм без креста и минарет с полумесяцем», — указал священнослужитель. Он предположил, что это либо дизайнеры «просто не подумали», либо же это «сознательная провокация».

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда призвал более тщательно подходить к дизайну банкнот, чтобы не создавать напряжения там, «где его вполне может не быть». Замглавы отдела Вахтанг Кипшидзе назвал изображение церковных построек без крестов формой кощунства. Однако, по его словам, в случае с новой купюрой «нет никакой проблемы», так как представленное на ней здание не церковь, а музей.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел провокационным изображение храма без креста, так как оно «напоминает о мрачном периоде богоборчества», и предложил в таких случаях проводить общественное обсуждение с участием представителей конфессий.

ЦБ после этого объявил о своем решение пока остановить выпуск новой тысячерублевой купюры, ее дизайн будет доработан.