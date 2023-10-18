В РПЦ назвали верным решение изменить дизайн купюры в ₽1000 с храмом без креста

В РПЦ оценили решение изменить дизайн купюры в ₽1000 с храмом без креста

На обновленной купюре в 1000 руб. изобразили музей истории Татарстана в Казанском кремле, который находится в бывшей церкви. На ее куполе уже многие годы нет креста. Выбор этого изображения для купюр раскритиковали в РПЦ и Совфеде

Решение Банка России доработать дизайн обновленной купюры в 1000 руб., на которой изобразили недействующий храм в Казанском кремле без креста на куполе, правильное, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

«Это решение отражает способность руководства структуры адекватно откликаться на реакцию и запросы гражданского общества, значительную часть которого составляют представители традиционных религий», — написал он.

По словам Легойды, верующие имеют право высказаться «при рассмотрении вопроса об использовании в публичном пространстве изображений, относящихся к религиозному наследию». Он добавил, что РПЦ выступает за то, чтобы православный крест «был естественной частью государственной символики», так как он символизирует «религиозную и культурную идентичность большинства» граждан России.

Новые купюры номиналом 1000 и 5000 руб. Центробанк представил 16 октября. Тысячерублевая банкнота посвящена Приволжскому федеральному округу. На ее лицевой стороне изображена столица округа — Нижний Новгород и его достопримечательности. На обороте — знаковые места других приволжских городов, в частности Казани, — это башня Сююмбике на территории кремля и Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

Из-за рисунка последнего и приостановлен выпуск купюр. Музей находится в здании бывшей Дворцовой церкви, построенной в середине XIX века. В советское время там располагалась столовая. К 2002 году церковь отреставрировали, на куполе установили знак ЮНЕСКО (кремль в Казани внесен в список всемирного наследия этой организации). Однако затем знак сняли, и с тех пор навершие купола пустует.

Появление изображения музея на купюре раскритиковали священник Павел Островский, сенатор Андрей Клишас. Легойда призывал тщательнее подходить к выбору рисунков на банкнотах. Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, напротив, отметил, что в данном случае проблемы нет, поскольку сейчас в здании находится музей.