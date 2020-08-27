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Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

БПС-Сбербанк заявил, что временно прекращает прием заявок физических лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд. Банки в стране также перестали выдавать кредиты на вторичное жилье
Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, 98,43% акций которой принадлежит Сбербанку.

В банке заявили, что решение принято «с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана».

Кредитные заявки, которые банк получил не позднее 27 августа, будут рассмотрены в установленном порядке. Договоры, заключенные ранее, обслуживаются в обычном режиме, отметили в БПС-Сбербанке.

Рассмотрение заявок на выдачу кредитов физлицам также приостановил белорусский Технобанк. Причины этого там не уточнили.

Белорусская «дочка» Газпромбанка приостановила операции с валютой
Финансы
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Несколько белорусских банков перестали выдавать кредиты на вторичное жилье. С 27 августа их можно взять только на покупку новостроек. Сотрудник приостановившего выдачу кредитов БНБ-Банка сообщил изданию Onliner, что решение принято из-за «ограничения операций по доступности кредитов овернайт, которые поддерживают ликвидность». Как долго это продлится, будет зависеть от Нацбанка Белоруссии, заявил он.

В июне издания Naviny и Tut.by сообщали, что власти Белоруссии предписали госпредприятиям перевести счета из банков с частным и зарубежным капиталом в государственные. По их данным, распоряжение касалось банков с российским капиталом, в том числе БПС-Сбербанка и БелВЭБа. В кредитных организациях не комментировали эти сообщения.

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В середине июня в головном офисе белорусской «дочки» Газпромбанка, Белгазпромбанке, прошли обыски. Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК утверждает, что Виктор Бабарико, который руководил Белгазпромбанком до мая 2020 года, а затем объявил о намерении принять участие в выборах президента страны, причастен к противоправной деятельности. 15 июня в Белгазпромбанке назначили временную администрацию. Газпромбанк и «Газпром», которым принадлежит по 49,8% Белгазпромбанка, назвали действия Нацбанка Белоруссии по смене руководства незаконными.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сбербанк, «дочка», Белоруссия, кредиты
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