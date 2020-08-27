Белорусская «дочка» Сбербанка ограничила выдачу кредитов

БПС-Сбербанк заявил, что временно прекращает прием заявок физических лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд. Банки в стране также перестали выдавать кредиты на вторичное жилье

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БПС-Сбербанк, дочерний банк Сбербанка в Белоруссии, с 28 августа на время прекратит выдачу кредитов физическим лицам. Об этом говорится в сообщении финансовой организации, 98,43% акций которой принадлежит Сбербанку.

В банке заявили, что решение принято «с учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана».

Кредитные заявки, которые банк получил не позднее 27 августа, будут рассмотрены в установленном порядке. Договоры, заключенные ранее, обслуживаются в обычном режиме, отметили в БПС-Сбербанке.

Рассмотрение заявок на выдачу кредитов физлицам также приостановил белорусский Технобанк. Причины этого там не уточнили.