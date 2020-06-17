Белорусская «дочка» Газпромбанка приостановила операции с валютой

Белгазпромбанк временно приостановил ряд операций с иностранной валютой для физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

В сообщении отмечается, что проведение некоторых операций будет невозможно с 23:00 по местному времени 16 июня (совпадает с московским).

Среди временно приостановленных операций:

Снятие наличной иностранной валюты на территории Белоруссии с использованием банковской платежной карточки Белгазпромбанка, эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях, в банкоматах Белгазпромбанка, банков-партнеров и других банков страны, а также в пунктах выдачи наличных Белгазпромбанка и кассах других банков.

Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с карточки, открытый в иностранной валюте

р2р-переводы в иностранной валюте между картами, выпущенными Белгазпромбанком, если любая из них эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях

р2р-переводы в белорусских рублях между картами, выпущенными Белгазпромбанком, если любая из них эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте

р2р-переводы в белорусских рублях на карты, эмитированные Белгазпромбанком к текущему счету с БПК в иностранной валюте.

Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Белоруссии, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной Белгазпромбанком к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.