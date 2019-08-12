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BlackRock $537 (+25,63%) прогноз Jefferies к 22.07.20
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Глава Пенсионного фонда перечислил меры по защите накоплений россиян
Власти ведут работу с Центробанком о предупреждении граждан о возможных потерях в случае досрочной смены пенсионного фонда, а с Генпрокуратурой отрабатывают меры по защите прав граждан, сообщил Антон Дроздов
Антон Дроздов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян из одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил его предправления Антон Дроздов.

Он отметил, что с гражданами надо работать и предупреждать их о возможных потенциальных потерях от досрочной смены пенсионного фонда. Ежемесячно ПФР и ЦБ мониторят данные по ходу переходной кампании и составляют аналитику по ней.

«Мы считаем, что это задача не только Пенсионного фонда, но и негосударственных пенсионных фондов, которые в соответствии с законодательством являются равноправными страховщиками по обязательному пенсионному страхованию», — сказал Дроздов.

Этот вопрос уже обсуждался на специальном совещании в Центробанке, на которое пригласили все негосударственные пенсионные фонды. Им предложили взять на себя дополнительные функции по информированию граждан о потере инвестиционного дохода при подаче досрочного заявления до истечения пятилетнего периода. Председатель правления отметил, что такой подход является правильным также и для рынка.

«Имидж системы НПФ страдает из-за потерь граждан. Фонды это понимают, но менеджеры имеют соответствующие KPI по привлечению средств, и здесь есть определенное противоречие», — пояснил он.

ПФР проводит работу не только с Центробанком по этому вопросу, но и с Генпрокуратурой. С надзорным ведомством, в частности, обрабатываются меры защиты прав граждан.

Экономика
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Недавний опрос Левада-центра показал, что россияне не готовы и не хотят делать дополнительные отчисления с зарплат в негосударственные пенсионные фонды сверх обязательных. Таких оказалось две трети опрошенных — 63%. 29% респондентов заявили, что хотели бы делать какие-то дополнительные пенсионные отчисления. Доля россиян, которые не хотят делать дополнительные взносы на пенсию, почти совпадает с долей тех, у кого такой возможности нет. Согласно данным Левада-центра, таковых 65%.

В настоящее время работодатель уплачивает за своих работников страховые взносы по ставке 30%, из них 22% идет в Пенсионный фонд, еще 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% — в Фонд социального страхования.

Автор: Анна Трунина
Теги: Пенсионный фонд России, денежные накопления, финансовая грамотность
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