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Минфин объяснил идею ввести налог для работающих за рубежом россиян

Предложение не затрагивает налогообложение доходов работников зарубежных филиалов российских компаний. Речь идет о сотрудниках российских компаний, работающих удаленно за рубежом
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Целью инициативы Минфина России является исключение практики неуплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сотрудниками российских компаний, работающих удаленно за границей, сообщает министерство в Telegram.

В ведомстве отметили, что в последние годы сформировалась тенденция перевода сотрудников на частичную или полностью удаленную форму работы, в том числе когда сотрудник российской компании фактически находится в другой стране.

Такая тенденция потребовала внесения определенности в законодательство, а именно уточнить, что «доходы в виде вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей дистанционных работников российских компаний относятся к доходам от источников в России», пояснил Минфин.

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Фото:Luke Dray / Getty Images

Однако если такой сотрудник уплачивает налог с доходов в стране резидентства, с которой у России есть соглашение об избежании двойного налогообложения, то налог в стране резидентства можно уменьшить на сумму НДФЛ, объяснили в Минфине.

«Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации — исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции», — отметили в министерстве.

Согласно разъяснению Минфина, неуплата НДФЛ с выплат дистанционным работникам искусственно делает работу в компании на территории России менее привлекательной, чем дистанционная работа на ту же компанию за пределами страны.

В Минфине указали, что инициатива не затрагивает налогообложение доходов сотрудников зарубежных филиалов российских компаний. Она также не затрагивает изменение критериев признания физлиц налоговыми резидентами России.

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Согласно законодательству, физлица, работающие и получающие выплаты в России, но живущие более 180 дней за ее пределами, должны платить налог по ставке 30%, а те, кто постоянно живут и работают в России, по ставкам 13-15%.

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Фото:Arne Dedert / DPA / ТАСС

В конце июня Минфин предложил ввести новые льготы при уплате подоходного налога. В частности, предлагалось освободить от налогообложения выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника.

Министерство также предлагало распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям, признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Еще одно предложение предусматривало предоставление регионам права уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была унаследована, приватизирована или подарена.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Минфин НДФЛ удаленная работа
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