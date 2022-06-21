Минфин предложил новые льготы при уплате подоходного налога

Минфин предложил три новые льготы по НДФЛ. Среди них освобождение от подоходного налога всех выплат при увольнении и снятие возрастного ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Минфин предложил несколько уточнений по взиманию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), направленных на «повышение объективности, социальной справедливости и решение неурегулированных вопросов». Инициативы ведомства содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (документ есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к ведомству).

Что предлагает Минфин

Основные инициативы Минфина по корректировкам НДФЛ таковы.

Освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные законодательством.

По действующим нормам Налогового кодекса при увольнении НДФЛ не облагаются выплаты только в случаях сокращения или ликвидации компании: помимо зарплаты за отработанные дни работник получает выходное пособие и средний заработок за второй и третий месяцы после увольнения. Если работник уволился по собственному желанию, то ему выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска, которая подлежит налогообложению. В случае прекращении трудового договора по соглашению сторон сотрудник помимо компенсации за неиспользованный отпуск может получить и «выходное пособие», если это предусмотрено договором: с этих денег работодатель также должен уплатить НДФЛ. Для выходных пособий есть исключение — они не подлежат налогообложению, если их общая сумма не превышает трехкратный размер среднего месячного заработка. Для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера, — шестикратный размер.

Распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту.

Сегодня Налоговый кодекс дает право официально работающим россиянам ежегодно оформлять социальные налоговые вычеты по расходам на лечение себя, супругов, родителей, а также всех своих детей до 18 лет, вне зависимости о того, является ли ребенок инвалидом или недееспособным. Однако по достижении детьми совершеннолетия у родителей или опекунов пропадает право получать вычет за ребенка, на себя, родителей или супругов льготу получать все так же можно. Исключение — дети-инвалиды 1-й и 2-й групп (они не считаются недееспособными), обучающиеся очно: вычет за них можно получать до 24 лет. Минфин предлагает дать право возвращать расходы на лечение детей, признанных судом недееспособными, вне зависимости от их возраста.

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Максимальная планка расходов для вычета ограничена суммой 120 тыс. руб., то есть можно вернуть до 15 600 руб. (13%) уплаченного налога. Однако по дорогостоящим видам лечения сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, без учета ограничения.

Предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, которая была унаследована, приватизирована или подарена.

По действующему законодательству налог с продаж платить не нужно, если прошел минимальный срок владения. Он составляет три года для жилья, подаренного близкими родственниками. В остальных случаях дарения — пять лет. Срок отсчитывают от даты регистрации, она указана в свидетельстве о праве собственности или выписке из ЕГРН.

РБК направил запрос в Минфин.

Эффект от введения льгот

На практике введение предложенных Минфином льгот по НДФЛ может иметь «нулевой эффект» для граждан с невысокими доходами, скептичен доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Много семей в России с учетом низких доходов в стране пользуются полученным по наследству жильем сами или сдают в аренду, а не продают его. Что касается семей с детьми-инвалидами, то немногие из них могут позволить себе платные медицинские услуги, вычет за траты на которые им расширят», — отмечает он.

Кроме того, льготы по НДФЛ означают сокращение поступлений от этого налога в бюджеты регионов, куда они направляются. Поэтому Сафонов считает, что «далеко не все субъекты РФ будут готовы воспользоваться правом сокращать срок владения недвижимостью для освобождения от налога».

Что касается освобождения от НДФЛ компенсаций за неиспользованные отпуска, то это противоречит принципам налогообложения доходов, получаемых в рамках трудовых отношений, объясняет юридическую сторону вопроса руководитель практики «структурный и налоговый консалтинг» компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Круглова. «Компенсация за неиспользованный отпуск фактически является «отложенной» выплатой так называемых отпускных — среднего заработка, выплачиваемого на период отпуска. Законом увольняющемуся сотруднику дается право выбора: отдохнуть и получить за время отдыха средний заработок или уволиться, получив фактически такой же средний заработок, но пожертвовав отпуском. Логично, что и компенсация также должна облагаться НДФЛ», — считает она.

По оценке эксперта, освобождение компенсации от налога создает и риски злоупотреблений: сотрудники, особенно топ-менеджмент, смогут на период отпуска «увольняться» с выплатой безналоговой компенсации, а потом снова приниматься на работу.