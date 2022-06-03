Минфин предложил освободить от НДФЛ доходы от продажи золота физлицами

Минфин предложил освободить на два года от налога на доходы физических лиц реализацию золотых слитков, правительство инициативу поддержало. Глава кабмина ранее говорил, что инвестиции в золото для физлиц — альтернатива валюте

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Минфин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 2022 и 2023 годы реализацию золота в слитках, следует из сообщения ведомства.

«Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 годы) доходы физлиц от реализации золота в слитках», — говорится в сообщении министерства.

Минфин указывает, что правительство этот законопроект поддержало.

Также отменят НДФЛ в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента — налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору.

Кроме того, Минфин сообщил, что в 2022 году не будет производить удержание НДФЛ по доходу от вынужденных сделок, если таковые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний.

В начале марта президент России подписал закон об освобождении от НДС в 20% операций по продаже банками физическим лицам слитков драгоценных металлов. До этого при приобретении золотых слитков в банке было необходимо выплатить НДС в размере 20%, причем обратная операция по продаже слитка банку не предполагала возвращения уплаченного налога, эта ситуация являлась для граждан невыгодной, пояснял Минфин в начале марта, поддержав эту инициативу.

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По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инвестиции в ценные металлы могут стать хорошей альтернативой покупке иностранной валюты.