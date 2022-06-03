Минфин предложил освободить от НДФЛ доходы от продажи золота физлицами
Минфин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 2022 и 2023 годы реализацию золота в слитках, следует из сообщения ведомства.
«Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях предлагается освободить на два года (2022 и 2023 годы) доходы физлиц от реализации золота в слитках», — говорится в сообщении министерства.
Минфин указывает, что правительство этот законопроект поддержало.
Также отменят НДФЛ в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента — налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору.
Кроме того, Минфин сообщил, что в 2022 году не будет производить удержание НДФЛ по доходу от вынужденных сделок, если таковые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний.
В начале марта президент России подписал закон об освобождении от НДС в 20% операций по продаже банками физическим лицам слитков драгоценных металлов. До этого при приобретении золотых слитков в банке было необходимо выплатить НДС в размере 20%, причем обратная операция по продаже слитка банку не предполагала возвращения уплаченного налога, эта ситуация являлась для граждан невыгодной, пояснял Минфин в начале марта, поддержав эту инициативу.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инвестиции в ценные металлы могут стать хорошей альтернативой покупке иностранной валюты.