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В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированный доход вкладов

Депутаты предлагают обязать банки указывать минимальную доходность по вкладам на первой странице договора. Для реальной ставки отведут специальную рамку, текст в которой должен быть хорошо читаемым
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банки должны указывать в договорах с клиентами реальную минимальную ставку по вкладам — такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов вместе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки по вкладу, определяющее минимальный доход по вкладу, который кредитная организация обязана выплатить вкладчику», — говорится в тексте законопроекта, размещенном в базе Госдумы. Речь идет о процентном доходе, который будет выплачиваться при условии хранения денежных средств на вкладе до истечения его срока и без учета других условий. Например, на указываемый минимальный доход по вкладу не будут влиять решения вкладчика заключить другой договор или получить иные услуги, не связанные с размещением вклада.

В документе отдельно отмечается, что минимальная ставка должна размещаться «в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора», ее значение должно наноситься цифрами и прописными буквами «черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта». Если же клиент вносит мультивалютный вклад, в рамке будут указываться доходности в разных валютах. Квадратная рамка должна занимать не менее 5% первой страницы договора.

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Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Что еще придется раскрывать банкам

Законопроект также предлагает внедрить на финансовом рынке новое понятие — таблицу условий договора банковского вклада. Она будет содержать основную информацию о депозите:

  • вид вклада, сумму и валюту;
  • возможность пополнения и имеющиеся ограничения на пополнение вклада;
  • срок возврата вклада;
  • процентную ставку в годовых. При этом если ставка постоянная, то в таблице указываются периодичность выплаты вкладчику процентов и порядок их выплаты. Если же применяется переменная процентная ставка — банк должен будет привести порядок ее определения и ее значение на дату заключения договора, а также порядок и срок информирования вкладчика об изменении такой ставки;
  • возможность возврата части суммы вклада, условия продления и т.д.

Эту информацию, а также минимальную ставку банк должен будет раскрывать и на своем сайте.

«Изложение условий договора банковского вклада в стандартной табличной форме и информирование вкладчика о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу позволят потребителю указанной финансовой услуги в целях оптимального ее выбора сравнивать условия разных банков», — указывают депутаты в пояснительной записке.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

ЦБ еще в 2019 году рассылал банкам информационное письмо, в котором рекомендовал указывать в договорах минимальную ставку по вкладу. Регулятор объяснял, что банки иногда сообщают потребителю только о максимально возможной доходности вклада, зависящей от соблюдения вкладчиком ряда условий, или указывают доходность за отдельный период вклада. В Госдуму внесен законопроект, во многом повторяющий рекомендации ЦБ.

Документ распространяется только на вклады, хотя подобная практика была замечена и в отношении накопительных счетов. В июне Федеральная антимонопольная служба предписала банку «Открытие» доначислить проценты по счетам, условия по которым банк изменил в «одностороннем порядке». На своем сайте «Открытие» рекламировал счет «Накопительный» со ставкой 9% годовых, указывая, что это лучшее предложение на рынке. Такой процент начислялся только после того, как средства пролежали на счете год, до тех пор ставка составляла 4%. Позднее «Открытие» снизил ставку с 9 до 8%, в результате клиенты, выполнившие условия договора, не смогли получить обещанную ставку.

Автор: Павел Казарновский
Теги: банки, вклады
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