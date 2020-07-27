В Госдуме предложили обязать банки сообщать гарантированный доход вкладов

Депутаты предлагают обязать банки указывать минимальную доходность по вкладам на первой странице договора. Для реальной ставки отведут специальную рамку, текст в которой должен быть хорошо читаемым

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банки должны указывать в договорах с клиентами реальную минимальную ставку по вкладам — такое предложение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов вместе с главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

«Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки по вкладу, определяющее минимальный доход по вкладу, который кредитная организация обязана выплатить вкладчику», — говорится в тексте законопроекта, размещенном в базе Госдумы. Речь идет о процентном доходе, который будет выплачиваться при условии хранения денежных средств на вкладе до истечения его срока и без учета других условий. Например, на указываемый минимальный доход по вкладу не будут влиять решения вкладчика заключить другой договор или получить иные услуги, не связанные с размещением вклада.

В документе отдельно отмечается, что минимальная ставка должна размещаться «в квадратной рамке в правом верхнем углу первой страницы договора», ее значение должно наноситься цифрами и прописными буквами «черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта». Если же клиент вносит мультивалютный вклад, в рамке будут указываться доходности в разных валютах. Квадратная рамка должна занимать не менее 5% первой страницы договора.