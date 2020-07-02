Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам во второй раз менее чем за два месяца. Теперь ставка по самому выгодному промовкладу составляет только 4%

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Cтавки по рублевым вкладам в Сбербанке снизились на 0,4–0,5%, следует из мониторинга данных банка. Одновременно банк ввел новый тариф «Лето Онлайн» со ставкой до 4%, но сроком не более шести месяцев.

Для массовых клиентов ставка опустилась на 0,5%. Самая высокая ставка — по вкладу «Сохраняй» — теперь составляет 3,65% (ранее — более 4%). По вкладу «Управляй», который предусматривает возможность снятия и пополнения, максимальная ставка с 2 июля опустилась до 2,95% годовых. Процентная ставка по вкладу «Пополняй» также снизилась на 0,5%, до 3,3% (с 3,8%).

В премиум-сегменте (вклады от 5 млн руб.) ставки по вкладам также опустились. Так, по вкладу «Лидер сохраняй» предусмотрена ставка до 4,15% (ранее — 4,65%).

Промовклад «Лето Онлайн» с повышенной ставкой можно открыть до 2 августа. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Деньги можно разместить на три и шесть месяцев с доходностью 3,8 и 4% годовых соответственно.