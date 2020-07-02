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Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам во второй раз менее чем за два месяца. Теперь ставка по самому выгодному промовкладу составляет только 4%
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Cтавки по рублевым вкладам в Сбербанке снизились на 0,4–0,5%, следует из мониторинга данных банка. Одновременно банк ввел новый тариф «Лето Онлайн» со ставкой до 4%, но сроком не более шести месяцев.

Для массовых клиентов ставка опустилась на 0,5%. Самая высокая ставка — по вкладу «Сохраняй» — теперь составляет 3,65% (ранее — более 4%). По вкладу «Управляй», который предусматривает возможность снятия и пополнения, максимальная ставка с 2 июля опустилась до 2,95% годовых. Процентная ставка по вкладу «Пополняй» также снизилась на 0,5%, до 3,3% (с 3,8%).

В премиум-сегменте (вклады от 5 млн руб.) ставки по вкладам также опустились. Так, по вкладу «Лидер сохраняй» предусмотрена ставка до 4,15% (ранее — 4,65%).

Промовклад «Лето Онлайн» с повышенной ставкой можно открыть до 2 августа. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Деньги можно разместить на три и шесть месяцев с доходностью 3,8 и 4% годовых соответственно.

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Фото: Егор Алеев / ТАСС

В предыдущий раз Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам 8 мая. Тогда ставки опустились в среднем на 0,35 п.п.

25 июня Сбербанк снизил и минимальную процентную ставку по кредитам на любые цели с 12,9 до 11,9%. Вслед ставки опустились и в ВТБ.

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19 июня ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п. — с 5,5 до 4,5%. Это самая низкая ключевая ставка за историю России. Одной из основных причин решения стали ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса. «Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано», — объяснил свою позицию ЦБ.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: вклады, Сбербанк
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