Аналитики спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%

Ставки по ипотеке к концу 2020 года могут опуститься до 7% и ниже благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, считают эксперты. Помешать этому могут вторая волна коронавируса или новые «черные лебеди»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%). Ипотечные ставки ниже 7% реалистичными считают и аналитики рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.

Как вел себя ипотечный рынок С прошлого года средняя ставка по ипотеке снижалась ежемесячно вслед за ключевой ставкой ЦБ. В феврале 2020 года, перед началом кризиса, она достигла 8,69%, в марте снижение практически остановилось, но возобновилось уже в апреле, когда рынок понял, что ЦБ не пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики на фоне кризисных явлений из-за пандемии. В апреле ставка опустилась на 30 б.п. — до нового исторического минимума 8,32%. Тогда власти объявили о запуске с 17 апреля новой льготной программы ипотечных кредитов под 6,5%, которая продлится до 1 ноября. Такая ставка сохранится в течение всего срока кредита, так как государство будет компенсировать банку разницу между рыночной ставкой и льготной. Кредит можно взять только на новостройки. Регулятор пока не опубликовал информацию о выдачах новых кредитов в мае, но на этой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что, по предварительным данным, в мае ставка по ипотеке составила уже 7,4%. «И где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%», — отметила она. В мае ипотечный рынок действительно начал восстанавливаться, свидетельствуют данные «Дом.РФ»: банки выдали 87 тыс. кредитов на 205 млрд руб. Это больше, чем год назад: на 1,4% в количественном выражении и на 8% — в денежном. В июне ЦБ пошел на радикальное снижение ключевой ставки сразу на 100 б.п., до 4,5%.

Как на ставки влияет льготная ипотека

В НКР считают, что резкое снижение ипотечной ставки в мае было во многом обусловлено влиянием программы льготной ипотеки с господдержкой. Многие банки уже предлагают и более низкие ставки по этой программе: по данным «Дом.РФ», это «Открытие», ПСБ, ЮниКредит Банк, Росбанк и Россельхозбанк. Повышение лимитов по программе, объявленное президентом Владимиром Путиным, сделает ее еще привлекательнее. Максимальный размер кредита для участия вырастет с 3 млн руб. в регионах и 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге до 6 млн и 12 млн руб. соответственно.

В НКР ожидают, что ставка по рыночным продуктам к концу года будет ниже 7,5%, что в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме и приведет к уменьшению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7%. «Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — заявлено в комментарии агентства.