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Глава «ФК Открытие» раскрыл детали создания фонда «плохих долгов»
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Глава «ФК Открытие» раскрыл детали создания фонда «плохих долгов»
Финансы, 10:42
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Глава «ФК Открытие» раскрыл детали создания фонда «плохих долгов»
Создаваемый ЦБ фонд для работы с проблемными активами заработает на базе банка «Траст» уже в июле, рассказал РБК глава санируемого «ФК Открытие» Михаил Задорнов. Он также уточнил, какие активы будут переданы в этот фонд
Михаил Задорнов (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Создание фонда для работы с непрофильными и проблемными активами санируемых банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — займет три месяца, свою работу он начнет в июле 2018 года, рассказал в интервью телеканалу РБК глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов. «Создание этой организации потребует от нас квартал, в июле банк непрофильных активов должен уже заработать и получить как раз на баланс ряд непрофильных для «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка активов», — отметил он.

О том, что ЦБ создаст банк «плохих долгов» на базе «Траста», сообщил 2 апреля, зампред ЦБ Василий Поздышев. Структура для работы с непрофильными активами санируемых банков будет функционировать как фонд прямых инвестиций, а не как банк, уточнял он.

Михаил Задорнов отметил, что сначала непрофильные активы будут разделены и сгруппированы по отраслевому принципу, и следующие два месяца будет решаться вопрос, какие из них будут переданы в фонд плохих долгов. «Сейчас наши команды с привлечением внешних экспертов — аудиторских компаний, отраслевых специалистов анализируют топ-50, затем топ-100 активов каждого из банков, [мы] определяем стратегию работы с этими активами, после их рыночной оценки, они будут передаваться на баланс «Траста», — уточнил Михаил Задорнов.

Что уйдет в новую структуру?

Уже сейчас ясно, что в новую структуру перейдут требования банков к бывшим собственникам, добавил Задорнов. Также, по его словам, туда будут переданы ряд девелоперских и земельных компаний, а также активов из лесной и сельскохозяйственной отраслей промышленности, «поскольку все-таки это спецдеятельность, требующая отдельного управления».

В целом в банковской системе доля непрофильных активов в 2017 году составила 2,9%, при этом на санируемые через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банки «ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк, «Траст» и Рост Банк приходится 0,8% от всех непрофильных активов, писал ранее РБК. Банки «Траст» и «Рост-банк» санировались «ФК Открытие» и Бинбанком соответственно еще до своей собственной санации.

В минувшем году рекордсменом по доле непрофильных вложений (68,9%) стал Рост Банк. Как отмечало рейтинговое агентство «Эксперт РА», весь объем его непрофильных активов составляет 338 млрд руб., из которых 284 млрд руб. появилось на балансе банка в 2017 году. На сентябрь 2017 года, когда началась санация банков группы Бинбанка (в том числе и Рост Банка), и пришлась основная часть прироста непрофильных активов на балансе Рост Банка.

В октябре Василий Поздышев сообщал, что бывшие собственники передали Бинбанку акции девелоперских компаний «Интеко» и А101, «Русснефти», заводы по производству бройлеров, цементные заводы, лесопилки и проекты в сфере нанотехнологий. В апреле зампред ЦБ уточнил, что основной объем непрофильных активов, передаваемых в «Траст», придется на активы Рост Банка.

Почему «Траст»?

Основными претендентами на банк плохих долгов были «Рост банк» и «Траст». С точки зрения существующей IT-системы, организационной инфраструктуры и юридических вопросов выбор был сделан в пользу «Траста», говорит Задорнов. «Поскольку есть иски, которые сами банки подавали против некоторых заемщиков, есть история исков опять-таки против самих организаций, вся совокупность плюсов и минусов сложилась в пользу банка «Траст», — уточнил он.

В процессе создания фонда ЦБ планирует провести законодательные изменения, которые позволят банку «Траст» вернуть банковскую лицензию ЦБ не через механизм ликвидации, а на основании того, что его единственный кредитор — Банк России, сообщал Поздышев.

На текущий момент ЦБ оценивает общий размер фонда плохих активов в 1,1 трлн руб. Названная ЦБ сумма соответствует размеру погашенной в марте 2018 года межбанковской задолженности Рост банка и «Траста»: около 779 млрд руб. — бывший долг «Рост банка» от Бинбанка и 372 млрд руб. — депозит «ФК Открытие» в «Трасте». Таким образом, пассивы фонда непрофильных активов составит долг перед ЦБ.​

Авторы: Екатерина Литова, Кирилл Токарев.
Теги: Михаил Задорнов , санация , «ФК Открытие»
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