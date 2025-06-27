ЦБ пригрозил банкам мерами за навязывание условий вкладов

Банку России пожаловались на выдвижение финансовыми организациями различных условий по вкладам для повышения высоких ставок. ЦБ предупредил, что следит за честным информированием клиентов об этом и может принять меры

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Центробанк ответил на жалобы россиян о том, что банки навязывают дополнительные условия по вкладам, тем самым нарушая права вкладчиков.

«Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями. А мы следим за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения», — ответил ЦБ в телеграм-канале.

Кроме того, для банков выпустили рекомендации, как честно информировать клиентов о вкладах. Если они не будут выполняться, то могут последовать «поправки в законы» или «специальный банковский стандарт» на этот счет, предупредил регулятор.

В вопросе о вкладах, поступившем в ЦБ, говорилось, что банки для получения повышенного процента выставляют различные условия: «обороты по карте, наличие на счетах от двух-трех месяцев необходимых остатков, подписки разных пакетов «Прайм», а также предлагают более выгодные условия для новых клиентов. «Таким образом, обычный вклад без выполнения разных и множественных условий уже открыть невозможно», — констатировал автор обращения.

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас 20%, до этого более полугода она держалась на уровне 21%) вырос объем средств, которые россияне хранят в банках, рассказали ранее в ВТБ. В первом полугодии, прогнозируют в банке, портфель привлеченных средств физлиц в российских банках вырастет до 61 трлн руб. (плюс 6,1%), а размер процентных доходов за тот же период составит около 4 трлн руб. (в полтора раза больше, чем в тот же период 2024-го).

К концу года совокупный прирост за год составит 20% и достигнет почти 70 трлн руб., а доходы с процентов составят около 9 трлн руб.