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Вклады в 2025 году: ставки и прогнозы ,  
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ЦБ пригрозил банкам мерами за навязывание условий вкладов

Сюжет
Вклады в 2025 году: ставки и прогнозы
Банку России пожаловались на выдвижение финансовыми организациями различных условий по вкладам для повышения высоких ставок. ЦБ предупредил, что следит за честным информированием клиентов об этом и может принять меры
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Центробанк ответил на жалобы россиян о том, что банки навязывают дополнительные условия по вкладам, тем самым нарушая права вкладчиков.

«Те, кто заманивает клиентов якобы высокими ставками, а потом выясняется, что для этой ставки нужно выполнить массу условий, в итоге клиентов теряют. Люди начинают разбираться и предпочитают банки с более прозрачными и честными условиями. А мы следим за тем, чтобы информация о вкладах предоставлялась людям максимально полно и открыто, чтобы они могли принять взвешенное решение, где хранить свои сбережения», — ответил ЦБ в телеграм-канале.

Кроме того, для банков выпустили рекомендации, как честно информировать клиентов о вкладах. Если они не будут выполняться, то могут последовать «поправки в законы» или «специальный банковский стандарт» на этот счет, предупредил регулятор.

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В вопросе о вкладах, поступившем в ЦБ, говорилось, что банки для получения повышенного процента выставляют различные условия: «обороты по карте, наличие на счетах от двух-трех месяцев необходимых остатков, подписки разных пакетов «Прайм», а также предлагают более выгодные условия для новых клиентов. «Таким образом, обычный вклад без выполнения разных и множественных условий уже открыть невозможно», — констатировал автор обращения.

На фоне высокой ключевой ставки ЦБ (сейчас 20%, до этого более полугода она держалась на уровне 21%) вырос объем средств, которые россияне хранят в банках, рассказали ранее в ВТБ. В первом полугодии, прогнозируют в банке, портфель привлеченных средств физлиц в российских банках вырастет до 61 трлн руб. (плюс 6,1%), а размер процентных доходов за тот же период составит около 4 трлн руб. (в полтора раза больше, чем в тот же период 2024-го).

К концу года совокупный прирост за год составит 20% и достигнет почти 70 трлн руб., а доходы с процентов составят около 9 трлн руб.

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