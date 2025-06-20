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ПМЭФ-2025 ,  
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Дерипаска дал совет, куда сейчас бизнесу лучше всего вкладывать деньги

Дерипаска дал совет бизнесу класть деньги на депозит
Сюжет
ПМЭФ-2025
Бизнесмен ответил на вопрос, как предпринимателям выживать в текущих условиях
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска (состояние $4,1 млрд по данным списка Forbes) на полях Петербургского международного экономического форума посоветовал бизнесу класть деньги на депозит. Так он ответил на вопрос, как предпринимателю выживать в текущей ситуации, и куда обратить внимание, чтобы заработать.

«В нашей стране сейчас лучше всего класть деньги на депозит, особенно в банк ВТБ», — пошутил он. На сессии рядом с ним сидел президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Дерипаска отметил, что сейчас при принятии решения работать с той или иной страной самое важное — ее внутренняя стабильность. «Мы работаем с такими же, как и мы предпринимателями, очень редко госкорпорациями. Есть специфические страны, допустим, Китай — там доминируют госкорпорации, но в них часто меняются руководители», — сказал бизнесмен.

Он также убежден, что проблемы бизнеса с доступом к капиталу решаемы. «Есть проблемы с доступом на рынок долга. По мере, скажем так, окончания конфликта — они все решатся. Это вопрос месяцев, не лет. Есть проблемы с доступом к капиталу. Те, кто нас знает, наши партнеры, которые нам верят, они все говорят: как только снимутся проблемы, они все вернутся», — считает Дерипаска.

В ходе выступления Дерипаска призвал взять пример с китайцев и начать «меньше говорить и больше делать». «Как говорят китайцы, меньше говорим, больше делаем, и вообще не говорим». По его мнению, России удастся вернуться на недоступные сейчас рынки, «как только окончится геополитический бардак», потому что логистически страна окружена «глобальным спросом», разница лишь во времени — с кем-то удастся восстановить связи за два года, с другими — за пять лет. Основной задачей бизнесмен видит удвоить российскую экономику за следующие 12 лет, создав конкурентоспособные производства в авиации, транспорте и энергомашиностроении.

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Полина Елисова Полина Елисова
Олег Дерипаска депозиты партнеры ПМЭФ
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