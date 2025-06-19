ВТБ оценил рост сбережений россиян на фоне высоких ставок по вкладам
Размер сбережений россиян к концу этого года составит почти 70 трлн руб., оценили в ВТБ. Об этом заявил член правления банка Дмитрий Брейтенбихер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
В первом полугодии, прогнозируют в ВТБ, портфель привлеченных средств физлиц в российских банках вырастет до 61 трлн руб. (плюс 6,1%). К концу года совокупный прирост за год составит 20%.
В банке отметили, что россияне в основном хранят деньги в рублях, к этому создают стимул высокие ставки по вкладам. В первом полугодии объем средств клиентов в рублях составит более 57 трлн руб., к концу года — 65 трлн руб. При этом к концу 2025-го доля валютных вкладов снизится до 6%.
Как оценил ВТБ, за первые шесть месяцев года россияне получат около 4 трлн руб. доходов с процентов по вкладам. Это в полтора раза больше, чем за тот же период 2024-го. Как полагают в банке, за весь 2025 год процентные доходы жителей страны по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн руб., также рассказал Брейтенбихер.
«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на черный день, то сейчас — скорее инвестицией в будущее», — отметил банкир.
6 июня Банк России впервые за три года решился на снижение ключевой ставки: она снизилась с 21% до 20%. Последний раз решение о ее понижении принималось в сентябре 2022 года — тогда ставку опустили с 8 до 7,5%. После этого в течение почти трех лет ЦБ принимал только решения о повышении ставки либо о сохранении ее на прежнем уровне.
На этом фоне доходность депозитов сроком шесть месяцев в крупных российских банках опустилась ниже 19% впервые с октября прошлого года.
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