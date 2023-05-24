ЦБ продлил право банков скрывать данные о владельцах и руководстве
Банк России продлил еще на шесть месяцев, до конца 2023 года, возможность для кредитных организаций не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию», сообщила пресс-служба регулятора. Речь идет о перечне собственников банка и структуре владения, составе правления, совета директоров и иных органов управления, а также об условиях реорганизации. Ранее ЦБ анонсировал, что такие сведения о банках начнут публиковаться с 1 июля.
Пауза в раскрытии данных продолжается с марта 2022 года — тогда на фоне санкций регулятор позволил участникам рынка скрывать данные о владельцах, а потом удалил соответствующую информацию со своего сайта.
Как отмечается в сообщении, решение о продлении меры ЦБ принял «в рамках специальных полномочий». При этом с 1 июля некоторые факты банкам раскрывать придется: это сообщения о факте реорганизации, а также информация о финансово-хозяйственной деятельности банков, которые находятся в стадии слияния или присоединения к другим игрокам.
Отдельно Банк России перечислил послабления, которые будут сворачиваться в том порядке, как это было запланировано. Среди них:
- Отсрочка на создание резервов по кредитам юрлицам. С некоторыми оговорками мера действует до 30 июня. Ее продление нецелесообразно с учетом «восстановления прибыльности сектора» и других послаблений банкам по достаточности капитала, указал регулятор.
- Возможность не признавать дефолт заемщика, если финансовые трудности клиента были вызваны санкциями. Это право для кредиторов тоже истекает 30 июня.
- Разрешение кредиторам использовать «старую» отчетность заемщиков-юрлиц. До 30 июня банки при принятии кредитных решений по клиентам могли обращаться к отчетам компаний за неполный 2021 год, это не считаетесь нарушением. Продление меры нецелесообразно из-за постепенного перехода эмитентов к раскрытию информации, пояснил Банк России.