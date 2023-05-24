ЦБ продлил право банков скрывать данные о владельцах и руководстве

ЦБ решил продлить право банков не раскрывать данные о владельцах до конца 2023 года

Российские банки до конца 2023 года смогут не раскрывать «чувствительную» к санкциям информацию, сообщил ЦБ. Но другие существенные послабления, которые истекали летом, сворачиваются

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк России продлил еще на шесть месяцев, до конца 2023 года, возможность для кредитных организаций не раскрывать «чувствительную к санкционному риску информацию», сообщила пресс-служба регулятора. Речь идет о перечне собственников банка и структуре владения, составе правления, совета директоров и иных органов управления, а также об условиях реорганизации. Ранее ЦБ анонсировал, что такие сведения о банках начнут публиковаться с 1 июля.

Пауза в раскрытии данных продолжается с марта 2022 года — тогда на фоне санкций регулятор позволил участникам рынка скрывать данные о владельцах, а потом удалил соответствующую информацию со своего сайта.

Как отмечается в сообщении, решение о продлении меры ЦБ принял «в рамках специальных полномочий». При этом с 1 июля некоторые факты банкам раскрывать придется: это сообщения о факте реорганизации, а также информация о финансово-хозяйственной деятельности банков, которые находятся в стадии слияния или присоединения к другим игрокам.

Отдельно Банк России перечислил послабления, которые будут сворачиваться в том порядке, как это было запланировано. Среди них: