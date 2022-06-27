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Финансы ,  
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ФАС предложила регистрировать на бирже договоры приобретения цемента

Данная мера позволит ФАС получать точные ценовые индикаторы и пресекать недобросовестные действия участников рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила с 2023 года регистрировать на бирже договоры приобретения цемента на бирже, чтобы получать точные ценовые индикаторы и пресекать недобросовестные действия участников рынка. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении службы.

«Формирование таких внутрироссийских индикаторов позволит ведомствам оперативно принимать решения в текущих реалиях, применять российские индикаторы при проведении конкурсных процедур и заключения прямых договоров поставки», — пояснили инициативу в службе.

В ФАС также напомнили о новой дорожной карте развития биржевой торговли, которая предусматривает расширение списка реализуемой на бирже продукции, в том числе лесоматериалов, водных биоресурсов, продуктов нефтегазохимии и других товаров.

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Бизнес
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Материал дополняется

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Виктория Тютина Виктория Тютина, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
ФАС Биржа Договор цемент

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