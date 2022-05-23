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Тинькофф Банк запустит свою альтернативу Google Pay

Тинькофф Банк вслед за Сбербанком и «Миром» запускает кошелек для онлайн-покупок и планирует распространить его функционал на офлайн. Сервис актуален из-за ухода Apple и Google Pay, но пока полноценной замены им в России нет
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press
Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

Тинькофф Банк запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Tinkoff Pay, рассказал РБК вице-президент банка и руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов. По своему функционалу Tinkoff Pay напоминает Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, также в него будут внедрены платежные сервисы из экосистемы «Тинькофф».

Разные элементы Tinkoff Pay запустятся поэтапно в течение 2022–2023 годов. В первую очередь в сервисе стала доступна оплата более чем в 30 тыс. интернет-магазинов со смартфона и компьютера. Сервис доступен тем магазинам, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы», соответствующая кнопка у них появится автоматически.

Планируется, что в будущем карты и счета к сервису также смогут подключать клиенты других банков. Пользователи Tinkoff Pay в момент оплаты должны будут решить, оплачивать ли всю сумму сразу или платить по частям с помощью BNPL-сервиса «Долями».

Платежи в офлайне появятся позднее. Также в Tinkoff Pay планируется внедрить оплату покупок с помощью биометрии.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Для оплаты в офлайн-магазинах в Tinkoff Pay будет встроена NFC-технология, то есть покупатель должен будет приложить смартфон к платежному терминалу. Этот способ будет доступен на смартфонах с ОС Android для держателей карт всех платежных систем, в том числе ушедших из России Visa и Mastercard, так как внутри России платежи по ним обрабатываются через Национальную систему платежных карт.

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Как теперь работают мобильные кошельки в России

Сервисы бесконтактных платежей развиваются в России с 2016 года. Однако после ввода масштабных санкций в отношении финансового сектора весной 2022 года из России ушли популярные мобильные кошельки Apple Pay и Google Pay. Samsung Pay остался доступен только держателям карт «Мир». До ухода этих мобильных сервисов, а также международных платежных систем Россия была мировым лидером по числу привязанных карт к Google Pay, а также занимала второе место по числу пользователей Apple Pay, подсчитывали в Visa.

«Тинькофф» не первый банк, который запустил собственный Pay. Ранее это сделал Сбербанк для Android, но оплата смартфоном через SberPay перестала работать после того, как «Сбер» попал под блокирующие санкции США. Сервисы для оплаты смартфоном, в том числе офлайн, есть у Системы быстрых платежей (СБПэй) и платежной системы «Мир» (MirPay) — но тоже только для Android. К тому же СБП делала упор на развитие QR-платежей и технологию NFC начала внедрять всего несколько дней назад, а у «Мира» она работает только для карт своей платежной системы. Свой Pay есть и у «Яндекса». Но оплачивать покупки с помощью Yndex Pay можно только на сайтах, которые подключили эту функцию. Запуск своего Pay-сервиса в этом году прорабатывает Почта Банк, сказал РБК его представитель.

По мнению руководителя направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, Tinkoff Pay может быть востребован как у покупателей, так и у продавцов. «Желание пользователей платежей иметь удобный сквозной сервис для оплаты в онлайне и офлайне никуда не исчезло. <...> Правда, для техники Apple вопрос с офлайн-платежами может быть отдельной сложностью в силу закрытости системы», — говорит эксперт.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Конкуренция на рынке в России остается высокой, но значительная часть сервисов либо ограничена картами и продуктами отдельных банков, либо подключена только к отдельным магазинам, рассуждает Кривошея.

По его мнению, возможность использовать карты разных банков, а также оплата в онлайне и офлайне может стать конкурентным преимуществом «Тинькофф» и привлечь в банк новых клиентов. Также банк от запуска своего Pay-сервиса получит повышение оборота безналичных транзакций и сможет заработать на этом.

«Сервис бесконтактной оплаты, к которому привыкли россияне, полноценно не заменяется ни одним из текущих приложений. Например, приложение «СБПэй» только для оплаты по QR-коду или кнопке на сайте с картами определенных банков. SberPay работает на Android только с картами «Мир», выпущенными в «Сбере». MirPay работает на Android только с картами «Мир», — перечисляет партнер технологической практики КПМГ Оксана Борисова. Пользователями будет востребовано приложение, которое сможет поддерживать карты, выпущенные в различных банках, QR-коды и кнопки на сайте, добавляет она.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Тинькофф платежные карты платежи Apple Pay Samsung Pay Google Pay
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