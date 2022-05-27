США ввели санкции против двух российских банков за связи с КНДР

Один из банков, самарский «Спутник», ЦБ в ноябре прошлого года лишил лицензии. По версии Минфина США, он и Дальневосточный кредитный банк сотрудничали с попавшими под санкции Вашингтона северокорейскими компаниями

Здание Министерства финансов США (Фото: J. David Ake / AP)

США ввели санкции против Дальневосточного банка и банка «Спутник» из-за связей с Северной Кореей, сообщается на сайте Минфина.

В ведомстве уточнили, что владивостокский Дальневосточный банк предоставлял финансовые услуги северокорейской государственной авиакомпании Air Koryo. В самарском банке «Спутник» был открыт рублевый счет компании Korea Ungum Corporation, также он помогал банку КНДР Foreign Trade Bank (FTB) «в оплате использования российских услуг спутниковой связи».

Под ограничения также попали живущий в Минске гражданин КНДР и компания Air Koryo Trading Corporation.

1 ноября 2021 года ЦБ отозвал у «Спутника» лицензию: этот банк полностью утратил капитал, а также занижал величину кредитного риска и завышал стоимость активов в отчетности, пояснил регулятор.

Санкции против Air Koryo Соединенные Штаты ввели в 2017 году за поддержку северокорейского правительства, ядерной программы Пхеньяна и его военных структур. FTB под санкциями с 2013 года, его власти США обвиняют в поддержке работы КНДР над оружием массового поражения. Korea Ungum Corporation в Вашингтон назвали подставной компанией FTB.

Санкции США против КНДР в основном связаны с ядерной программой республики. Российские компании и граждане России не раз попадали в эти списки из-за помощи Северной Корее. Например, в марте Минфин ввел санкции против двух россиян и трех российских компаний, обвинив их в поддержке разработки в КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.