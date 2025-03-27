 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 
Эксклюзив

Власти обсудят ограничение срока банковских карт для иностранцев

Росфинмониторинг и ЦБ в качестве меры борьбы с дропами обсуждают введение ограничений на период действия карт для иностранцев. Похожая мера в январе заработала в Казахстане — нерезиденты могут открыть карты на срок не более года
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Росфинмониторинг выступил за ограничение срока действия карт для иностранных граждан, рассказал РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Сейчас эта инициатива обсуждается в ЦБ, сообщил РБК представитель Банка России.

«Мы бы дополнительно предложили также обсудить сокращение срока действия карты, например, для иностранных граждан, которые активнее сейчас к таким схемам [с участием дропперов] стали привлекаться. Чтобы каждый раз [для продления срока действия карты] было личное присутствие такого клиента и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа», — сказал Негляд, комментируя предложение Банка России ограничить число карт на одного клиента.

Полный текст интервью замглавы финразведки РБК будет опубликован утром 27 марта.

«Инициатива [о сокращении срока действия карт для иностранцев] в настоящее время обсуждается в Банке России и с Росфинмониторингом, она требует дополнительной проработки. Подобный опыт есть у наших коллег в Казахстане. Такие меры, как и ограничения на количество карт для одного гражданина и иностранца, введены, чтобы бороться с дропами», — сказал РБК представитель ЦБ.

Юристы оценили строгость новых правил открытия карт в банках Казахстана
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Дропами называют людей, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных средств. После получения денег на карты дропов злоумышленники за секунды выводят похищенные средства дальше по цепочке, что усложняет их поиск или делает его и вовсе невозможным. Дропом можно стать по собственному желанию, продав данные карты, либо по незнанию под воздействием мошенников.

Правила для банков, ограничивающие срок действия карт для иностранцев, в начале 2025 года установило казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Так, кредитные организации Казахстана могут выпускать карты для нерезидентов со сроком действия не более 12 месяцев. Однако если иностранный гражданин имеет вид на жительство в Казахстане, то на него эта мера не распространяется. Также гражданам Казахстана и иностранцам нельзя открывать более пяти карт в одном банке, но если человек — клиент трех кредитных организаций, то число карт в расчете на банк снижается до трех. Для открытия большего числа карт банки должны провести оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ) для таких клиентов. Как поясняло агентство, такие требования установлены для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у россиян путем совершения денежных переводов 27,5 млрд руб. При этом банки вернули клиентам только 2,7 млрд руб., что составляет 9,9% от общего объема украденных средств.

Поможет ли новая мера

С начала 2024 года проявилась тенденция массовой регистрации дропперских карт на приезжих из стран СНГ, говорил РБК специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Дудков. Использование карт иностранных граждан в дропперских целях составляет около 25% от общего числа дропперских карт, добавляет ведущий эксперт отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александр Самсонов.

По данным ЦБ, ежемесячно дропперами становятся около 80 тыс. россиян и иностранцев. «Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди, одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и вывод заблокированных банками средств. И масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит», — рассказывала зампред Банка России Ольга Полякова.

Иностранцы становятся удобными дропами, потому что часто не до конца осведомлены о российском законодательстве и юридических рисках, часть из них приезжают в Россию на время и находятся в уязвимом финансовом положении, поэтому легко соглашаются на предложения заработать, говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. У правоохранительных органов и банков возникают сложности с розыском и привлечением таких лиц к ответственности, отмечает она.

Пока дропы могут перевыпускать карты, это лишь добавляет им забот, связанных с оформлением, но не меняет общую картину, считает Дудков: «Сейчас средний срок действия карты участника мошеннической схемы составляет несколько дней. Один дроп может оформить на себя десятки карт, включая зарплатные проекты в фиктивных компаниях». Само по себе ограничение срока лишь уменьшит «жизненный цикл» карты, однако не предотвратит ее выдачу дропу и последующее использование в схеме, соглашается Яковлева. Самсонов также считает, что проблема не будет полностью решена и мошенники продолжат использовать дропперские карты, однако в меньших объемах, а их стоимость на черном рынке может возрасти.

ЦБ допустил ограничение числа банковских карт на одного человека
Финансы
Фото:Олег Яковлев / РБК

Ограничения могут повлиять на добросовестных трудовых мигрантов, которые используют карты для получения зарплаты и хранения денег, — важно этого не допустить, говорит гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. По его мнению, срок действия карты целесообразно привязать к периоду легального пребывания иностранца в России. «Для долгосрочных резидентов разрешить карты с длительным сроком действия при подтверждении статуса (вид на жительство, трудовой договор) с соблюдением повышенного стандарта процедур KYC (процесс проверки личности. — РБК). При продлении срока карты следует проводить повторную проверку клиента», — рассуждает юрист.

Оптимальным сроком действия карт для иностранцев может быть 6–12 месяцев, что позволит регулярно проверять актуальность данных владельца, пересматривать риски и отсекать аномальные схемы, считает Яковлева.

РБК узнал детали дела против миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро»

Мишустин рассказал, каким ушедшим компаниям разрешат вернуться в Россию

Маск подтвердил интеграцию своего чат-бота Grok в Telegram

В ВТБ рассказали, когда ожидать снижения ключевой ставки

Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов

Момент жесткой посадки Ан-12 в Новом Уренгое. Видео

Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию

СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»

Москвичам пообещали солнечное затмение на 20 минут

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Анна Пустякова
Карты дропперы розничные банки Росфинмониторинг мошенник ЦБ
Материалы по теме
Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников
Технологии и медиа
ВТБ сообщил об изменении мошенниками схемы с виртуальными клонами карт
Финансы
Юристы оценили строгость новых правил открытия карт в банках Казахстана
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
Еврейский конгресс возглавил бизнесмен ГенцисОбщество, 00:43
Макрон назвал вопрос санкций частью урегулирования на УкраинеПолитика, 00:43
Рютте заявил, что НАТО вправе реагировать на требования РоссииПолитика, 00:17
Третья ученица Плющенко сменит паспорт. Как развивалась карьера ЖилинойСпорт, 00:00
Счетная палата назвала барьеры для господдержки проектов техсуверенитетаЭкономика, 00:00
Власти обсудят ограничение срока банковских карт для иностранцевФинансы, 00:00
Мэр Харькова сообщил о взрывах в городеПолитика, 26 мар, 23:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рютте заявил о гибели четверых пропавших на учениях в Литве военных СШАПолитика, 26 мар, 23:37
Майонез и свиньи: чем известен основатель «Русагро» Вадим МошковичБизнес, 26 мар, 23:09
Куйвашева освободили с поста губернатора Свердловской областиПолитика, 26 мар, 23:07
Бессент заявил, что смягчение или усиление санкций зависит от РоссииПолитика, 26 мар, 23:03
Гладков объявил о выплатах жителям белгородского приграничьяПолитика, 26 мар, 22:50
Хинштейн заявил, что Апачев не сможет бесконечно бегать от полицииПолитика, 26 мар, 22:17
Эксперты оценили перспективы акций «Русагро» после резкого паденияИнвестиции, 26 мар, 22:03