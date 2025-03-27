Власти обсудят ограничение срока банковских карт для иностранцев

Росфинмониторинг и ЦБ в качестве меры борьбы с дропами обсуждают введение ограничений на период действия карт для иностранцев. Похожая мера в январе заработала в Казахстане — нерезиденты могут открыть карты на срок не более года

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Росфинмониторинг выступил за ограничение срока действия карт для иностранных граждан, рассказал РБК замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд. Сейчас эта инициатива обсуждается в ЦБ, сообщил РБК представитель Банка России.

«Мы бы дополнительно предложили также обсудить сокращение срока действия карты, например, для иностранных граждан, которые активнее сейчас к таким схемам [с участием дропперов] стали привлекаться. Чтобы каждый раз [для продления срока действия карты] было личное присутствие такого клиента и, следовательно, новое решение о предоставлении средства платежа», — сказал Негляд, комментируя предложение Банка России ограничить число карт на одного клиента.

Полный текст интервью замглавы финразведки РБК будет опубликован утром 27 марта.

«Инициатива [о сокращении срока действия карт для иностранцев] в настоящее время обсуждается в Банке России и с Росфинмониторингом, она требует дополнительной проработки. Подобный опыт есть у наших коллег в Казахстане. Такие меры, как и ограничения на количество карт для одного гражданина и иностранца, введены, чтобы бороться с дропами», — сказал РБК представитель ЦБ.

Дропами называют людей, которые предоставляют свои карты мошенникам для вывода украденных средств. После получения денег на карты дропов злоумышленники за секунды выводят похищенные средства дальше по цепочке, что усложняет их поиск или делает его и вовсе невозможным. Дропом можно стать по собственному желанию, продав данные карты, либо по незнанию под воздействием мошенников.

Правила для банков, ограничивающие срок действия карт для иностранцев, в начале 2025 года установило казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Так, кредитные организации Казахстана могут выпускать карты для нерезидентов со сроком действия не более 12 месяцев. Однако если иностранный гражданин имеет вид на жительство в Казахстане, то на него эта мера не распространяется. Также гражданам Казахстана и иностранцам нельзя открывать более пяти карт в одном банке, но если человек — клиент трех кредитных организаций, то число карт в расчете на банк снижается до трех. Для открытия большего числа карт банки должны провести оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ) для таких клиентов. Как поясняло агентство, такие требования установлены для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

По данным ЦБ, в 2024 году мошенники украли у россиян путем совершения денежных переводов 27,5 млрд руб. При этом банки вернули клиентам только 2,7 млрд руб., что составляет 9,9% от общего объема украденных средств.

Поможет ли новая мера

С начала 2024 года проявилась тенденция массовой регистрации дропперских карт на приезжих из стран СНГ, говорил РБК специалист по противодействию финансовому мошенничеству компании F6 Дмитрий Дудков. Использование карт иностранных граждан в дропперских целях составляет около 25% от общего числа дропперских карт, добавляет ведущий эксперт отдела разработки и тестирования компании «Код безопасности» Александр Самсонов.

По данным ЦБ, ежемесячно дропперами становятся около 80 тыс. россиян и иностранцев. «Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди, одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и вывод заблокированных банками средств. И масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит», — рассказывала зампред Банка России Ольга Полякова.

Иностранцы становятся удобными дропами, потому что часто не до конца осведомлены о российском законодательстве и юридических рисках, часть из них приезжают в Россию на время и находятся в уязвимом финансовом положении, поэтому легко соглашаются на предложения заработать, говорит директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. У правоохранительных органов и банков возникают сложности с розыском и привлечением таких лиц к ответственности, отмечает она.

Пока дропы могут перевыпускать карты, это лишь добавляет им забот, связанных с оформлением, но не меняет общую картину, считает Дудков: «Сейчас средний срок действия карты участника мошеннической схемы составляет несколько дней. Один дроп может оформить на себя десятки карт, включая зарплатные проекты в фиктивных компаниях». Само по себе ограничение срока лишь уменьшит «жизненный цикл» карты, однако не предотвратит ее выдачу дропу и последующее использование в схеме, соглашается Яковлева. Самсонов также считает, что проблема не будет полностью решена и мошенники продолжат использовать дропперские карты, однако в меньших объемах, а их стоимость на черном рынке может возрасти.

Ограничения могут повлиять на добросовестных трудовых мигрантов, которые используют карты для получения зарплаты и хранения денег, — важно этого не допустить, говорит гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров. По его мнению, срок действия карты целесообразно привязать к периоду легального пребывания иностранца в России. «Для долгосрочных резидентов разрешить карты с длительным сроком действия при подтверждении статуса (вид на жительство, трудовой договор) с соблюдением повышенного стандарта процедур KYC (процесс проверки личности. — РБК). При продлении срока карты следует проводить повторную проверку клиента», — рассуждает юрист.

Оптимальным сроком действия карт для иностранцев может быть 6–12 месяцев, что позволит регулярно проверять актуальность данных владельца, пересматривать риски и отсекать аномальные схемы, считает Яковлева.