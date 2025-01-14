Юристы оценили строгость новых правил открытия карт в банках Казахстана

Граждане России не смогут открыть карты в банках Казахстана на срок более 12 месяцев без вида на жительство (ВНЖ). РБК разбирался, как эти ограничения будут работать на практике

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банки Казахстана не смогут открывать карты нерезидентам страны на срок более 12 месяцев — такие требования установило казахстанское Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Новые ограничения приняты для минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов. Требования распространяются на выпуск новых карт и не затрагивают уже действующие, сообщили РБК в службе поддержки одного из казахстанских банков. На практике это означает, что даже наличие трудового договора или договора на обучение не поможет открыть карту на более длительный срок, но для граждан стран ЕАЭС, в том числе и России, проверки будут не самыми строгими, говорят опрошенные РБК юристы.

Какие требования установил регулятор

«Срок действия платежных карточек, выпущенных клиентам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, не превышает 12 (двенадцать) календарных месяцев», — говорится в постановлении агентства. Там уточняется, что исключением являются карты, выпущенные для предпринимателей, дипломатических работников и инвесторов.

Ведомство сократило число карт, разрешенных для оформления одним клиентом. В постановлении указано, что банки должны будут проводить оценку риска отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ) держателей более пяти карт в одном банке, а также держателей карт, выпущенных тремя банками при условии, что в каждом из банков оформлено более трех карт. Исключением являются карты, выпущенные на имя детей, а также карты, по которым осуществляются операции исключительно по выдаче и погашению банковских займов.

При этом банки должны будут проверять документы нерезидентов, в том числе если они являются резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ «на основе фактора незаконного производства, оборота и (или) транзита наркотиков». Для этого требования также вводится исключение — это резиденты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые подтвердили обоснованность нахождения в Казахстане, предоставив трудовой договор, договор обучения, вид на жительство и другие документы.

На протяжении прошлого года множество граждан неосознанно вовлекались в преступные схемы и отмывание денег, именно банковские карты использовались для перевода средств, полученных в результате киберпреступлений или торговли наркотиками, объясняет логику ужесточений ведущий юрист Revera Kazakhstan Алибек Слан.

«В связи с этим меры по борьбе с незаконной деятельностью не ограничиваются только сокращением сроков действия карт, но также включают введение усиленной проверки банковских операций, которая будет проводиться с использованием автоматизированных информационных систем и процедур банков», — говорит он.

После начала военной операции на Украине и ухода из России платежных систем Visa и Mastercard Казахстан стал одним из главных направлений для релокации россиян и карточного туризма. C 2022 по 2024 год почти 695 тыс. россиян оформили индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Казахстана (аналог российского ИНН), такие данные привел комитет миграционной службы МВД в ответ на запрос казахстанской демократической партии «Ак жол». Оформление ИИН требуется для открытия карт в местных банках. В 2023 году Национальный банк Казахстана выявил около 1,5 тыс. банковских карт с оборотом в несколько миллиардов тенге (1 руб. стоит около 5 тенге), которые были открыты иностранцами и использовались для незаконной продажи наркотических средств.

Как будут работать ограничения

С введением новых требований процесс открытия платежных карт для нерезидентов в Казахстане станет более сложным, так как банки обязаны сократить срок действия таких карт и усилить проверку документов, подтверждающих обоснованность пребывания клиента в стране, таких как трудовой договор, договор обучения или вид на жительство, говорит партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов: «Усиление проверок и сокращение срока действия карт могут увеличить операционные расходы банков, что потенциально снижает их заинтересованность в обслуживании нерезидентов. Однако окончательное решение будет зависеть от внутренней политики каждого банка и оценки ими рисков и выгод, связанных с обслуживанием нерезидентов». Он предположил, что за счет существенного роста цен сервис станет доступен единицам.

Интерес банков к нерезидентам полностью не исчезнет, особенно если речь идет о клиентах с прозрачными целями, такими как трудовая деятельность, учеба или ведение бизнеса в Казахстане, добавляет управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. «Эти категории клиентов чаще всего рассматриваются банками как наиболее надежные и перспективные с точки зрения долгосрочного сотрудничества. Такие клиенты представляют меньшие риски и обеспечивают устойчивый доход для банков. Вероятно, банки будут сосредоточены на предоставлении услуг именно этой категории нерезидентов», — считает юрист.

При этом наличие трудового договора, договора обучения или других документов, подтверждающих длительное пребывание в Казахстане, не дает оснований для выдачи карты на срок более 12 месяцев, сходятся во мнении юристы. По мнению Гусева, при предоставлении обновленных документов, подтверждающих продление основания для пребывания в Казахстане, банк может перевыпустить карту на новый 12-месячный срок.

Согласно постановлению, банки смогут открывать карты на срок более 12 месяцев только для предпринимателей, дипломатов и инвесторов. Постановление не уточняет конкретные критерии для инвесторов, попадающих под исключение, но, учитывая практику финансовых учреждений, под инвесторами могут подразумеваться лица, осуществляющие значительные капиталовложения в экономику Казахстана, рассуждает Брисов. «Это, вероятно, крупные или квалифицированные инвесторы, осуществляющие значительные инвестиции в стране. Обычные розничные инвесторы, скорее всего, не попадают под это определение, если они не имеют соответствующего статуса или не выполняют условия, установленные для признания их инвесторами», — соглашается Гусев.

Граждане стран ЕАЭС, к которым в том числе относится Россия, не попадут под усиленные проверки, предусмотренные новыми правилами для резидентов стран с высоким риском, отмечает Брисов. Но, подчеркивает юрист, это не освобождает их от необходимости предоставления документов, подтверждающих обоснованность пребывания в Казахстане. По словам Гусева, чаще всего у граждан ЕАЭС запрашивают трудовой договор, договор обучения и временную регистрацию по месту жительства.