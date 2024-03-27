ЦБ смягчил правила валютного контроля для внешнеторговых контрактов

Банк России с 1 апреля смягчает правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам — бизнес может теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем сделки менее 1 млн руб.

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С 1 апреля 2024 года российские компании будут освобождены от обязанности представлять в обслуживающие их уполномоченные банки документы по тем сделкам с иностранными партнерами, размер которых не превышает 1 млн руб. В настоящее время такие документы должны подаваться в банки участниками внешнеторговой деятельности при проведении любой сделки, объем которой составляет более 600 тыс. руб. О смягчении режима валютного контроля объявил Банк России, своим указанием изменивший принятую ранее инструкцию.

Кроме того, отменяется обязанность бизнеса направлять в уполномоченные банки перевозочные, товаросопроводительные и другие документы, которые подтверждают перемещение товара внутри ЕАЭС. С момента вступления в силу указания ЦБ всю такую информацию банки должны будут получать в электронном виде от Федеральной таможенной службы.

Одновременно с этим за ведущими международные сделки компаниями закрепляется право проводить расчеты по таким контрактам через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором компания стоит на учете.

После начала специальной военной операции на Украине российские компании столкнулись как с прямыми блокирующими санкциями, так и с секторальными ограничениями на экспорт или импорт продукции. Кроме того, в санкционных списках оказались крупнейшие российские банки, которых в том числе отключили от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Кредитные организации лишились возможности проводить платежи в долларах, евро, фунтах стерлингов из-за закрытия корреспондентских счетов в этих валютах.

Чтобы восстановить возможность пропускать платежи за рубеж, участники рынка стали открывать корреспондентские счета в национальных валютах дружественных России стран. А власти разрешили бизнесу вести параллельный импорт — ввоз в страну подсанкционных товаров без согласия правообладателя через третьи страны, а также проводить расчеты с контрагентами-нерезидентами за наличные.

Вместе с тем президент Владимир Путин в середине октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для крупных экспортеров. Как уточняли в аппарате правительства, такие экспортеры должны будут зачислять не менее 80% выручки на счета в России в течение 60 дней с момента получения валютной выручки, затем продавать из зачисленной выручки не менее 90% в течение двух недель. Продавать при этом нужно не менее 50% средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, не позднее 30 дней с момента получения. Соответствующий указ носит закрытый характер, и список компаний, попавших под его действие, публиковать не будут, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.