Банк «Точка» объяснил сбой в работе сайта и мобильного приложения
Вход в личный кабинет, отправка СМС и доступ к сервисам банка «Точка» работают с перебоями, говорится в сообщении банка на странице во «ВКонтакте». «Мы делаем все, чтобы решить проблему как можно скорее. Обязательно сообщим, когда все исправим», — подчеркнули в «Точке».
В пресс-службе банка пояснили РБК, что сбой связан с инфраструктурными проблемами. «Ни о каких взломах и DDoS-атаках речи не идет», — указали там.
Клиенты в комментариях на странице банка во «ВКонтакте» жалуются, что сбой в работе банковских сервисов наблюдается уже около пяти часов. Клиенты не могут войти в мобильное приложение, сайт банка не открывается, платежи по QR-коду не проходят.
Банк для предпринимателей «Точка» был основан в Екатеринбурге в 2015 году. Он долгое время функционировал на базе других кредитных организаций, в частности, «Открытия», который зимой 2022 года продал свои 90,01% акций «Точки» банку непрофильных активов — «Трасту». Остальные 9,9% принадлежали сооснователям «Точки» Борису Дьяконову и Эдуарду Пантелееву через кипрскую Catalytic People Limited.
В декабре 2022 года «Траст» начал переговоры о продаже своей доли в «Точке». Сделка была закрыта в августе 2023 года, 90% акций были проданы за 41,5 млрд руб. консорциуму инвесторов. Как пояснял источник РБК, в консорциум вошли топ-менеджеры «Точки», группа «Интеррос» Владимира Потанина, а также VK и 1С.
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