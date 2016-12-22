Блокчейн-ассоциации России и Китая подадут иск к Google и Facebook

Коллективный иск будет подан за отказ размещать на своих площадках рекламу криптовалют и ICO. В ассоциациях считают, что Google, Twitter, Facebook и «Яндекс» вступили в картельный сговор с целью регулирования рынка криптовалют

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Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) совместно с отраслевыми ассоциациями Китая и Южной Кореи собирается подать коллективный иск против Google, Twitter, Facebook и «Яндекс» за отказ размещать рекламу криптовалют и ICO (первичного размещения токенов). Об этом рассказал журналистам президент РАКИБ Юрий Припачкин в кулуарах конгресса ассоциации «Блокчейн РФ — 2018».

«Мы планируем подать иск в мае. Компании известные: Google, Twitter, Facebook и «Яндекс», которые запретили рекламу криптовалют в своих сетях», — сказал Припачкин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, иск планируется подать в американской юрисдикции через Евроазиатскую ассоциацию криптовалют и блокчейна. Соглашение о создании такой ассоциации было подписано во вторник на конгрессе.

​Припачкин подчеркнул, что особое возмущение у криптосообщества вызывает запрет Twitter, который только произвел подписку на собственную криптовалюту и запретил все остальные. «Мы считаем, что это использование монопольного положения этих четырех компаний, которые вступили в картельный сговор между собой с целью регулирования рынка», — заявил Припачкин.

«Коллективный иск может подать и ассоциация как юрлицо, и компании, которые входят в ассоциацию. К маю 2018 года определимся с пулом юрлиц», — пояснили РБК в пресс-службе РАКИБ.

В конце января Facebook ввел запрет на размещение на платформе соцсети рекламы криптовалют, бинарных опционов и ICO. Подобная мера, как уточнялось в сообщении компании, была призвана «повысить целостность и безопасность рекламы финансовых продуктов» в соцсети. В середине марта материнская компания Google — Alphabet Inc. — объявила об аналогичном решении, которое вступает в силу с июня. До вступления запрета в силу компания пообещала просто блокировать подобные объявления. К решениям Facebook и Google о запрете такой рекламы позднее присоединился Twitter.