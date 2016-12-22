Twitter запретил размещать рекламу криптовалют вслед за Facebook и Google

Соцсеть Twitter запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалют, сообщает Reuters.

Речь идет о запрете рекламы ICO (первичное размещение токенов криптовалют), продажи токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.

14 марта Alphabet Inc, материнская компания Google, объявила о запрете на размещение рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов. Запрет будет введен с начала июня 2018 года.

В январе соцсеть Facebook также решила запретить рекламу криптовалют на своей платформе. Эти меры должны были «повысить целостность и безопасность рекламы финансовых продуктов» в Facebook.

В Facebook выразили уверенность, что многие компании, размещающие объявления, связанные с криптовалютой, работают недобросовестно. «Два наших основных принципа в отношении рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными и мы, прежде всего, создаем их для людей», — рассказал директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн.