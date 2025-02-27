ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Массовое внедрение цифрового рубля произойдет позже, чем планировалось, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора.

В пилотном проекте принимают участие 15 банков и порядка 30 компаний, рассказала она. Глава ЦБ отметила, что регулятор получает от отрасли вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. «Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован, чтобы он вызывал доверие граждан и бизнеса», — заверила Набиуллина.

Бизнес, банки и правительство выразили заинтересованность в проведении смарт-контрактов, для которых цифровой рубль предоставляет больше возможностей. В ЦБ хотят сделать это направление одним из приоритетных в развитии проекта.

«Поэтому наше намерение — перейти к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. А именно после того, как отработаем все детали в пилоте и проведем консультации с банками по экономической модели, которая наиболее привлекательна для их клиентов для бизнеса, для людей и новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сказала она.

Ранее предполагалось, что к 1 июля все системно значимые кредитные организации должны предоставить для своих клиентов операции с цифровым рублем.

Материал дополняется.