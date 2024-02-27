Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил операции с картами «Мир»
Казахстанский Фридом Банк приостановил проведение операций с картами российской платежной системы «Мир» на фоне введения против нее санкций США, сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на пресс-службу банка.
«Банк рассматривает вопрос по <...> минимизации риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций», — отметили в пресс-службе.
Ранее издание Frank Media сообщило, что «Фридом» сделал недоступными входящие и исходящие переводы с использованием карт «Мир» — такую информацию издание получило от поддержки банка. Там посоветовали пользоваться альтернативными способами: SWIFT-перевод, перевод с или на выпущенную не в России карту Visa и Mastercard, перевод по номеру телефона через «Цифра банк» (в 2023-м это название получил российский банк «Фридом Финанс», который перестал быть активом Freedom Holding Corp., казахстанский «Фридом» входит в этот холдинг).
Оператором платежной системы «Мир» является российская Национальная система платежных карт (НСПК). С 23 февраля она находится под санкциями США, которые ввело Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина страны.
В декабре прошлого года американский президент Джо Байден подписал указ, согласно которому финансовое ведомство получило право вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок для подсанкционных российских лиц или за содействие поставкам определенных материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России.
В НСПК отмечали, что американские санкции «не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны». В ответ на вопрос РБК о продолжении работы карт «Мир» за границей представитель оператора отметил, что на стороне НСПК «никаких ограничений по работе с иностранными партнерами нет». «Решение о приеме карт «Мир» в своей инфраструктуре зарубежные банки принимают самостоятельно», — добавил представитель НСПК.
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