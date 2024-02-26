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Финансы ,  
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Силуанов заявил о доходах бюджета «лучше ожиданий Минфина»

Силуанов: доходы российского бюджета даже лучше ожиданий Минфина
По данным Минфина, дефицит бюджета за январь 2024 года составил 308 млрд руб. (0,2% ВВП), однако объем доходов вырос на 76,6% год к году. Силуанов заявил, что ситуация с бюджетом под контролем, а доходы лучше ожиданий
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Поступление доходов в российский бюджет сегодня даже лучше ожиданий Минфина, хотя рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, заявил в интервью «РИА Новости» министр финансов Антон Силуанов.

«Ситуация с бюджетом под контролем, доходы идут неплохо, даже несколько лучше наших ожиданий. Понятно, что рост ключевой ставки влияет на экономическую активность, но надеемся, что понижательная инфляционная динамика позволит регулятору смягчить денежно–кредитную политику», — сообщил министр.

Дефицит бюджета за январь 2024 года составил 308 млрд руб., или 0,2% ВВП. При этом объем доходов составил 2,4 трлн руб., что на 76,6% выше чем объем доходов в январе 2023 года.

По итогам прошлого года дефицит федерального бюджета составил 3,2 трлн руб. — почти столько же, сколько и в 2022-м. В процентах к ВВП отрицательное сальдо уменьшилось, сообщали в Минфине.

Ключевая ставка Банка России с июля по декабрь 2023-го выросла с 7,5 до 16% годовых. На последнем заседании в середине февраля ЦБ принял решение сохранить ставку на текущем уровне.

Как пояснил Силуанов, с начала года Минфин стал жестче контролировать необходимость авансирования, а также начал требовать обоснования под конкретную закупку, выполнения работ. «Поэтому траты средств в начале года идут медленнее прошлогодних темпов», — пояснил он.

Также, по его словам, Минфин договорился с парламентом, что, как и в предыдущие годы, не будут вносить поправки в бюджет текущего года. «Эффективно функционирует парламентская комиссия, все предложения, которые возникают по ходу исполнения бюджета, мы оперативно рассматриваем и принимаем на комиссии. Такой порядок сохранится и в текущем году», — заключил Силуанов.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Госдума приняла закон о федеральном бюджете в середине ноября. В соответствии с законом доходы государственного бюджета в 2024 году составят 35 трлн руб., в 2025 году — 33,5 трлн руб., в 2026-м — 34,1 трлн руб. Для сбалансированности бюджета в 2024 году власти используют средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб.

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Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2024 год, наибольшая доля всех расходов была запланирована по направлению «Национальная оборона» — 29,4% (или около 10,8 трлн руб.). На «Социальную политику» собирались отдать 21,1% расходов (7,7 трлн руб.). Это была минимальная доля расходов по этому направлению с 2011 года.

Вместе с этим Силуанов отмечал, что несмотря на масштабное финансирование обороноспособности, соотношение расходов в общем объеме трат федерального бюджета, запланированных на 2024 год, склоняется в сторону социального обеспечения. «Многие говорят: у нас что теперь, военный бюджет? Нет, коллеги. Да, расходы увеличены на военное направление, но приоритет в расходах бюджета отдается социальным вопросам», — говорил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
доходы Минфин федеральный бюджет Антон Силуанов
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