Вирус рецессии: чем обернется эпидемия 2019-nCoV для мировой экономики

Коронавирус, против которого пока нет вакцины, сам может сыграть роль прививки для глобальных рынков, не позволив им подхватить более серьезную болезнь

Фото: Xu Liang / XinHua / Global Look Press

Мир лихорадит от разрастающейся в Китае эпидемии коронавируса 2019-nCoV, который за месяц с небольшим поразил уже более 30 тыс. человек и выявлен сегодня в десятках стран. Жители современного мира привыкли беспрепятственно пользоваться благами глобализации и почти не ощущать порождаемых ею рисков — так что резонанс от малоизвестной болезни не вызывает удивления. Однако прогнозы чуть ли не новой Великой депрессии, вызванной эпидемией, пока не выглядят убедительными.

Волна страха

Эпидемии всегда страшили людей, так как до самого последнего времени им невозможно было противостоять (три гигантские волны чумы в Европе — 165 года, 542–551 годов и 1346–1353 годов — уничтожали подчас целые города, снижая численность населения отдельных регионов более чем наполовину). При этом подобные катастрофы относятся отнюдь не только к далекому прошлому: эпидемия гриппа в 1918–1919 годах унесла жизни почти 50 млн человек, причем число умерших достигало миллиона в неделю; менее масштабные эпидемии, вызванные похожими вирусами, убили до 2 млн человек в 1956–1958 годах и более 1 млн — в 1968-м. В целом на протяжении 1990-х годов в мире от инфекционных заболеваний погибали около 17 млн человек ежегодно, что составляло треть всех преждевременных смертей.

В то же время следует обратить внимание на два обстоятельства.

С одной стороны, люди научились реагировать на эпидемии намного быстрее, чем раньше. Если вакцина против гриппа была создана через 20 лет после эпидемии «испанки», то вакцина против атипичной пневмонии — через 21 месяц. Превращение здравоохранения в одну из самых крупных отраслей современной экономики позволило невиданно сократить смертность от эпидемий.