Попросивший о банкротстве «Открытие Холдинг» задолжал ВТБ ₽13 млрд

«Открытие Холдинг», подавший заявление о собственном банкротстве, должен ВТБ 13 млрд руб. по векселям. Это значительно меньше долга ₽490 млрд перед крупнейшим кредитором, «Трастом», собравшим проблемные активы банка «Открытие»

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Открытие Холдинг» должен банку ВТБ — владельцу почти 10% его акций — 13,1 млрд руб. по дисконтным векселям, следует из заявления холдинга о собственном банкротстве, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил один из кредиторов.

Основными активами «Открытие Холдинга» были банк «Открытие», «Росгосстрах» (РГС) и «Открытие Брокер» до того, как в августе 2017 года ЦБ забрал на санацию банк, а вместе с ним РГС и ряд других активов. Затем холдинг передал государству более 100 млрд руб. для расплаты по обязательствам, но этого не хватило, и ЦБ подал иск на 289 млрд руб. к совладельцу холдинга Вадиму Беляеву, который сейчас находится за границей, самой компании и ее бывшему менеджменту. 20 февраля 2020 года «Открытие Холдинг» подал заявление о признании себя банкротом. Он отметил, что «к настоящему моменту передал кредиторам практически все свои активы». В тот же день «Траст» подал собственное заявление о банкротстве холдинга. «Мы, как крупнейший кредитор, включились в процесс», — пояснил CEO «Траста» Михаил Хабаров.

Как сформировалась задолженность

Совокупные обязательства холдинга превышают балансовую стоимость активов на 470 млрд руб., а рыночную — на 519 млрд, следует из заявления о банкротстве. Реальная стоимость активов «Открытие Холдинга» — 64,5 млрд руб. Последние два года холдинг «занимался реструктуризацией своих обязательств по облигационным займам на общую сумму 249 млрд руб.», говорится в документе. В 2020 году наступят сроки оферты по всем выпускам, и держатели облигаций могут практически единовременно предъявить требования на 232 млрд руб., отмечается в заявлении.

Банку ВТБ холдинг задолжал 13 млрд руб. более чем по сотне дисконтных векселей. Крупнейшим кредитором холдинга является банк «Траст»: долг перед банком составляет около 220 млрд руб. по кредитным договорам и более 270 млрд — по облигациям (интересы держателей бумаг представляет юридическая компания РКТ, которая работает с «Трастом»). Среди других кредиторов — ирландская «дочка» холдинга OIM ABS — SPV-компания, выпускавшая евробонды (долг 28 млрд руб.), «Открытые инвестиции» (560 млн руб.), Seperian Trading Ltd (350 млн руб.) и завод «Кама Картон» («дочка» банка «Открытие», теперь принадлежащего ЦБ, с долгом на 2,5 млрд руб.).