«Открытие Холдинг» попросила суд признать себя банкротом

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Компания «Открытие Холдинг» направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании себя банкротом. Запись об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в четверг, 20 февраля.

Накануне на сайте Федресурса появилось сообщение о том, что «Открытие Холдинг» намерен подать заявление. Среди кредиторов акционерного общества были указаны банк «Траст», ООО «РКТ», банк ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес», АО «Открытые инвестиции», ООО «Пенсионный капиталъ» и ООО «КАМА КАРТОН».

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