Банк «Траст» подал заявление о банкротстве «Открытие Холдинга»

Крупнейшим кредитором холдинга является банк непрофильных активов «Траст». Он занимается возвратом средств с проблемных активов трех частных финансовых групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, которые были санированы Центробанком в 2017 году. «Траст» принадлежит ЦБ и получил на свой баланс более 2 трлн руб. непрофильных активов, справедливая стоимость которых в десять раз меньше. Регулятору он должен вернуть 485 млрд руб. до 2024 года.

Почему «Траст» решил банкротить «Открытие Холдинг»

В сообщении «Траста» отмечается, что холдинг должен банку 450 млрд руб. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», Рост-банком, и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка, уточняют там. «Банк является основным кредитором «Открытие Холдинга». Обращение в суд продиктовано необходимостью защитить свои права и законные интересы. В рамках процедуры банкротства будет дана оценка всем сделкам, совершенным в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления», — передала пресс-служба слова главы «Траста» Александра Соколова.

«Траст» не подавал заявление о банкротстве ранее, так как «занимался урегулированием долга» холдинга, передал РБК через пресс-службу CEO «Траста» Михаил Хабаров. «Суммарная стоимость поступивших в счет погашения долга активов составила более 100 млрд руб.», — сказал он. «Одновременно мы готовились к процедуре банкротства компании. После того как «Открытие Холдинг» обратился с заявлением о собственном банкротстве, мы, как крупнейший кредитор, включились в процесс», — заключил Хабаров.

Крупнейшие активы — «Росгосстрах», брокерскую компанию «Открытие Брокер» — холдинг передал сразу после санации банка «Открытие». Затем последовали УК «Открытие», «Балтийский лизинг», акции Объединенной вагонной компании. Крупнейшим акционером холдинга является Вадим Беляев с 28,6%, еще 13% ему принадлежит через кипрские Atesolia и Metrliliano. ВТБ принадлежит 9,99% «Открытие Холдинга». Беляев уехал из России, к нему и другим топ-менеджерам «Открытия» Центробанк подал иск о возмещении убытка за санацию банка на 289,5 млрд руб.

Последний крупный актив холдинга — «Архангельскгеолдобыча» (АГД). Холдинг покупал АГД еще в мае 2017 года за $1,45 млрд, основную часть средств ссудил ВТБ. Актив приобретался кипрской «дочкой» холдинга Lakover. После того как у ЦБ появились многомиллиардные претензии к Беляеву, как писал «Коммерсант», Lakover внесла изменения в устав в пользу «защищенной стороны». Она не называлась, но, по данным газеты, в ВТБ были заложены «все компании, участвовавшие в сделке». Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Конкуренция за банкротство

«Конкуренция заявлений всегда есть, если их подано несколько. Если первое вдруг по какой-то причине не удовлетворяется, то удовлетворяется второе. Если второе заявление уже принято к производству, то дело всяко не прекращается», — говорит РБК управляющий партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Ковалев.

«Суд будет рассматривать то заявление, которое подано первым. Второе заявление сможет сыграть роль, только если суд отвергнет заявление самого холдинга», — замечает партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Отказ возможен, если заявление подано с дефектом, продолжает Ковалев: «Дефекты могут быть процессуальными, если, например, не истек срок после публикации намерения (по закону о несостоятельности заявление о намерении должно быть подано не менее чем за 15 дней до заявления о банкротстве. — РБК)». Но ведутся споры, обязан ли должник всегда публиковать такое намерение, оговаривается эксперт.

Для самой компании подача заявления о банкротстве — это обязанность менеджмента, напоминает Александров. «Одно из оснований для возникновения субсидиарной ответственности — это когда менеджмент знал, что состояние предбанкротное, то есть понимал, что не хватит активов для расчетов с кредиторами, но не подал заявление. За это можно привлекать генеральных директоров и других лиц к субсидиарной ответственности. Сейчас менеджмент относится к этому очень аккуратно», — рассказывает юрист.

Подача второго заявления может быть обусловлена борьбой за контроль над банкротством. «Контроль над банкротством на этом этапе идет через назначение арбитражного управляющего. Кредитор, как правило, всегда может рассчитывать на назначение своего арбитражного управляющего. Должнику несколько сложнее, но механизм, полностью исключающий влияние должника на назначение управляющего, к сожалению, не работает», — объясняет Ковалев. Должник может предложить только саморегулируемую организацию (СРО), а не самого управляющего. Но если он заранее готовится к этому, согласует с СРО кандидатуру, то все равно может получить понятного для себя управляющего, рассуждает эксперт.