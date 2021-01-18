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В СК предложили ужесточить ответственность для физлиц за неуплату налогов

Зампредседателя СК сообщила, что ведомство выступает за уравнивание ответственности за уход от налогов для юридических и физических лиц
Елена Леоненко
Елена Леоненко (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Следственный комитет России выступает за ужесточение уголовной ответственности для физических лиц, сообщила зампредседателя СК России Елена Леоненко в интервью газете «Известия».

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — сказала Леоненко.

Она отметила, что даже при сумме ущерба свыше 45 млн руб. ИП со временем легко может избежать наказания. «Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», — указала Леоненко.

Кроме того, сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) направляет материал следователю, только если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования, указала замглавы СК. При этом в ведомстве считают, что это слишком долгий срок, так как за это время злоумышленники могут уничтожить документацию и вывести имущество, пояснила Леоненко. По ее словам, СК предлагает ФНС предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям сразу после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба.

Следственный комитет России также рассматривает возможность закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) положения о сохранении ареста на имущество, в случае если при вынесении приговора за потерпевшим признано право на удовлетворение иска, а сам иск для определения размера возмещения передается для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, сообщила замглавы СК.

Автор
Анастасия Батманова
СК налоги уголовная ответсвенность
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