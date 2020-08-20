Прибыль банков достигла максимума с начала кризиса

Прибыль банковского сектора в июле составила 131 млрд руб., увеличившись почти вдвое по сравнению с результатом июня. ЦБ объясняет это переоценкой валютных активов банков из-за ослабления рубля и ростом деловой активности

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В июле банки заработали около 131 млрд руб. — почти в два раза больше, чем в июне (около 70 млрд руб.), говорится в обзоре Центрального банка «О развитии банковского сектора». Такая месячная прибыль выше и средней месячной прибыли за 2019 год (110 млрд руб.), если не учитывать положительное «бумажное» влияние на прибыль в 2019 году из-за эффекта от перехода на МСФО 9.

Для сравнения, в марте, который сопровождался ростом заболеваемости коронавирусом, а также падением цен на нефть и курса рубля, банки заработали 190 млрд руб. (на 34% выше прибыли за тот же месяц годом ранее) на фоне повышенного спроса населения на кредиты перед началом кризиса. В апреле, когда во многих регионах был введен режим самоизоляции, прибыль упала до 32 млрд руб., а в мае и вовсе составила 0,5 млрд. Результат за второй квартал для банковского сектора стал худшим за три года.

Рост до докризисных уровней в июле объясняется результатом нескольких крупных банков, которые получили прибыль благодаря переоценке валютных активов на фоне ослабления курса рубля, отмечается в обзоре ЦБ. Среди других факторов — рост чистого процентного дохода и дохода от торговых операций благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности.

В июле выросло и число прибыльных банков — 258 против 245 месяцем ранее: таким образом, доля прибыльных банков в прошлом месяце составила 81% от активов системы (67% в июне). «Существенный рост доли произошел за счет перехода финансового результата нескольких крупных банков в положительную зону после незначительного убытка в июне», — отметили в ЦБ.