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Финансы ,  
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Прибыль банков достигла максимума с начала кризиса

Прибыль банковского сектора в июле составила 131 млрд руб., увеличившись почти вдвое по сравнению с результатом июня. ЦБ объясняет это переоценкой валютных активов банков из-за ослабления рубля и ростом деловой активности
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В июле банки заработали около 131 млрд руб. — почти в два раза больше, чем в июне (около 70 млрд руб.), говорится в обзоре Центрального банка «О развитии банковского сектора». Такая месячная прибыль выше и средней месячной прибыли за 2019 год (110 млрд руб.), если не учитывать положительное «бумажное» влияние на прибыль в 2019 году из-за эффекта от перехода на МСФО 9.

Для сравнения, в марте, который сопровождался ростом заболеваемости коронавирусом, а также падением цен на нефть и курса рубля, банки заработали 190 млрд руб. (на 34% выше прибыли за тот же месяц годом ранее) на фоне повышенного спроса населения на кредиты перед началом кризиса. В апреле, когда во многих регионах был введен режим самоизоляции, прибыль упала до 32 млрд руб., а в мае и вовсе составила 0,5 млрд. Результат за второй квартал для банковского сектора стал худшим за три года.

Банки на пике пандемии показали худшую прибыль за три года
Финансы
Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

Рост до докризисных уровней в июле объясняется результатом нескольких крупных банков, которые получили прибыль благодаря переоценке валютных активов на фоне ослабления курса рубля, отмечается в обзоре ЦБ. Среди других факторов — рост чистого процентного дохода и дохода от торговых операций благодаря росту портфелей и восстановлению деловой активности.

В июле выросло и число прибыльных банков — 258 против 245 месяцем ранее: таким образом, доля прибыльных банков в прошлом месяце составила 81% от активов системы (67% в июне). «Существенный рост доли произошел за счет перехода финансового результата нескольких крупных банков в положительную зону после незначительного убытка в июне», — отметили в ЦБ.

ВТБ получил наименьшую квартальную прибыль с 2016 года из-за пандемии
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Капитал банковского сектора в июле увеличился на 138 млрд руб., до 10,4 трлн руб. «в большей степени за счет заработанной банками прибыли». Данных о нормативах достаточности капитала за июль ЦБ пока не предоставил, но в июне показатели достаточности базового и основного капитала выросли на 0,14 п.п. — до 9,71 и 10,50%. Регулятор оценивает, что запаса капитала банков будет достаточно в случае потерь на уровне около 5,8 трлн руб., хотя и указывает, что капитал распределен по системе неравномерно.

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Восстановление начал и банковский бизнес — корпоративный кредитный портфель вырос в июле на значительные, по оценке ЦБ, 684 млрд руб. (рост на 1,6% против среднемесячного роста на 0,5% в 2019 году), розничный портфель — на 1,7%. Рост розничного бизнеса в основном обеспечен ипотекой, которая сейчас активно субсидируется государством. Зато сократился объем реструктуризаций кредитов МСП и физических лиц до 48 млрд руб. и 72 млрд руб. соответственно против 112 млрд руб. и 146 млрд руб. в июне.

Просроченная задолженность корпоративных заемщиков в июле выросла сразу на 246 млрд руб. (рост на 8,6%), что в ЦБ объяснили зачетом в качестве просрочки старых проблемных кредитов одного крупного заемщика, «риски по которому в значительной мере покрыты резервами и не несут угрозы для сектора». В рознице просроченные долги выросли на 21 млрд руб. (+2,5%).

Автор: Павел Казарновский
Теги: банковский сектор, прибыль, кризис
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