Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса

Источники издания сообщают, что на сокращение долга перед банком миллиардер направит часть средств, вырученных от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter

Александр Мамут (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Миллиардер Александр Мамут (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) выплатит банку «Траст» 4,5 млрд руб. в счет погашения долга, общий размер которого составляет 30 млрд руб. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники в структурах группы «Открытие», в которую входит «Траст».

По словам собеседников издания, на сокращение долга Мамут направит часть средств, вырученных от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter.

Представитель Александра Мамута подтвердил РБК информацию о том, что часть денег от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter миллиардер направит на погашение долга перед банком «Траст». Сумму долга представитель Мамута не раскрывает. Долг Мамута перед «Трастом» составляет порядка 30 млрд руб., сообщил РБК собеседник, близкий к «Открытию».

О покупке у связанной с Мамутом инвесткомпании Lynwood Investments 100% швейцарской Kopter Group AG итальянская компания Leonardo объявила в конце января 2020 года. Тогда сообщалось, что на первом этапе Leonardo выплатит $185 млн, в дальнейшем эта сумма должна увеличиться за счет новых выплат, размер которых будет определен с учетом показателей деятельности Kopter.