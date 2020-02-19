Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 63,69 (-0,08) Quote, 12:12
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,31) Quote, 12:12
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц Политика, 15:47 Дайджест Александра Сысоева: главные гастрономические события недели Стиль, 15:39 Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса Бизнес, 15:32 В Госдуму поступили поправки к бюджету на 2020–2022 годы Политика, 15:31 Минфин исключил планы внести Сбербанк в список стратегических предприятий Финансы, 15:28 Минтруд назвал уровень индексации социальных пенсий в 2020 году Общество, 15:24 Биржа Binance внезапно ушла на техническое обслуживание Крипто, 15:20 ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий Финансы, 15:19 МИД назвал исключения из запрета на въезд в Россию для граждан Китая Общество, 15:16 Из домохозяек в капиталисты: как банки выращивают новых инвесторов Pro, 15:04 Как изменилась мода с уходом Карла Лагерфельда Стиль, 15:03 Агент Сотниковой сообщила о состоянии фигуристки после операции Спорт, 15:03 Турчак предложил облегчить визовый режим ради медицинского туризма Общество, 15:02 ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации Общество, 14:53
Бизнес ,  
0 

Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса

Источники издания сообщают, что на сокращение долга перед банком миллиардер направит часть средств, вырученных от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter
Александр Мамут (Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС)

Миллиардер Александр Мамут (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) выплатит банку «Траст» 4,5 млрд руб. в счет погашения долга, общий размер которого составляет 30 млрд руб. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники в структурах группы «Открытие», в которую входит «Траст».

По словам собеседников издания, на сокращение долга Мамут направит часть средств, вырученных от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter.

Представитель Александра Мамута подтвердил РБК информацию о том, что часть денег от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter миллиардер направит на погашение долга перед банком «Траст». Сумму долга представитель Мамута не раскрывает. Долг Мамута перед «Трастом» составляет порядка 30 млрд руб., сообщил РБК собеседник, близкий к «Открытию».

О покупке у связанной с Мамутом инвесткомпании Lynwood Investments 100% швейцарской Kopter Group AG итальянская компания Leonardo объявила в конце января 2020 года. Тогда сообщалось, что на первом этапе Leonardo выплатит $185 млн, в дальнейшем эта сумма должна увеличиться за счет новых выплат, размер которых будет определен с учетом показателей деятельности Kopter.

Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии
Бизнес

На базе «Траста» ЦБ создал банк непрофильных активов (БНА) для проблемных активов санировавшихся крупнейших банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка (ПСБ). В ноябре 2018 года сообщалось, что «ФК Открытие» передала «Трасту» в том числе и права требования к группе компаний Александра Мамута. Представитель Мамута тогда заявил, что «речь идет о кредитных обязательствах, которые обслуживаются в полном соответствии с условиями договоров». «Факт смены кредитора не влияет на деятельность группы», — отметил он.

Точная сумма долга Мамута перед «Трастом» никогда не раскрывалась. Forbes отмечает, что в конце 2019 года два собеседника издания, работавшие в структурах группы «Открытие», оценивали ее в 30 млрд руб. Эту сумму подтверждал Forbes собеседник, близкий к Сбербанку. В декабре 2018 года предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью «Ведомостям» говорил, что группа Мамута за год погасила более $140 млн задолженности и не имеет ни по одному из кредитов просрочки.

Авторы: Елизавета Ефимович, Павел Казарновский
Теги: Александр Мамут, «Траст»
Материалы по теме
Компания Мамута продала вертолетный бизнес в Швейцарии
Бизнес
Александр Мамут получил самый ценный актив киносети «Люксор»
Технологии и медиа
«Коммерсантъ» узнал о решении структур Мамута продать франчайзи Hamleys
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter