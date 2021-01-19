Администрацию президента предупредили о риске банкротства киносети Мамута

Банк «Траст» списал со счетов киносети Александра Мамута деньги в счет погашения долга и подал к бизнесмену иск на 1 млрд руб.

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Киносеть Александра Мамута «Синема парк» «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков», сообщил в письме главе администрации президента Антону Вайно председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

Как сообщил Березин в письме, банк непрофильных активов «Траст», кредитор АО «Синема парк», списал со счетов киносети деньги в счет погашения долга. По словам источника «Ведомостей», близкого к «Синема парку», списано было 450 млн руб. новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» — это произошло 11-13 января, уже после окончания действия т.н. «банкротного моратория», введенного на пике пандемии.

Березин в письме к Вайно отмечает, что «поскольку у группы компаний «Синема парк» отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство — неминуемый сценарий развития событий». Списание денег равносильно инициированию процедуры банкротства, подчеркнул он. Березин также указал, что банкротство киносети «не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода».

Березин подтвердил РБК существование письма и от дальнейших комментариев отказался. В «Трасте» списание средств комментировать отказались. РБК отправил запрос в пресс-службу Объединенной сети кинотеатров, куда входит «Синема парк».

Общий долг компаний Мамута перед «Трастом» составляет порядке 23 млрд руб., причем обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО «Синема Парк» — 19 млрд руб., и этот долг не обслуживается с марта 2020 года, сообщил РБК представитель «Траста».