Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
СМИ узнали детали передачи «ядерного чемоданчика» в отсутсвие Трампа Политика, 23:49 Бывший вратарь сборной Малафеев попал в больницу с поражением легких Спорт, 23:33 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 23:29 Четырехкратные чемпионы мира пропустят ЧМ по фигурному катанию Спорт, 23:27 Администрацию президента предупредили о риске банкротства киносети Мамута Финансы, 23:03 Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения Политика, 22:58 От римских терм до сложной хирургии: медицинский туризм в Швейцарии Партнерский материал, 22:53 Генконсульство России в США сообщило о десятках отключившихся телефонах Политика, 22:47 Фанаты «Спартака» раскритиковали идею COVID-паспортов для болельщиков Спорт, 22:34 Пушкина назвала законопроект о суррогатных матерях неконституционным Политика, 22:32 Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола и экс-министр Борис Пастухов Общество, 22:26 Глава Минтранса рассказал о планах Сбербанка инвестировать в лоукостера Бизнес, 22:23 Санкции для Nord Stream 2, мнения о ковид-паспортах. Главные новости РБК Общество, 22:11 Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили на 25% Общество, 22:09
Санация «по списку» ,  
0 

Администрацию президента предупредили о риске банкротства киносети Мамута

Банк «Траст» списал со счетов киносети Александра Мамута деньги в счет погашения долга и подал к бизнесмену иск на 1 млрд руб.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Киносеть Александра Мамута «Синема парк» «рассматривает вариант приостановления деятельности своих кинотеатров на территории России с целью недопущения дальнейших убытков», сообщил в письме главе администрации президента Антону Вайно председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

Как сообщил Березин в письме, банк непрофильных активов «Траст», кредитор АО «Синема парк», списал со счетов киносети деньги в счет погашения долга. По словам источника «Ведомостей», близкого к «Синема парку», списано было 450 млн руб. новогодней выручки объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» — это произошло 11-13 января, уже после окончания действия т.н. «банкротного моратория», введенного на пике пандемии.

Березин в письме к Вайно отмечает, что «поскольку у группы компаний «Синема парк» отсутствуют денежные средства на текущие расходы, банкротство — неминуемый сценарий развития событий». Списание денег равносильно инициированию процедуры банкротства, подчеркнул он. Березин также указал, что банкротство киносети «не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода».

Березин подтвердил РБК существование письма и от дальнейших комментариев отказался. В «Трасте» списание средств комментировать отказались. РБК отправил запрос в пресс-службу Объединенной сети кинотеатров, куда входит «Синема парк».

Общий долг компаний Мамута перед «Трастом» составляет порядке 23 млрд руб., причем обязательства компаний A&NN Investments Limited и АО «Синема Парк» — 19 млрд руб., и этот долг не обслуживается с марта 2020 года, сообщил РБК представитель «Траста».

«Банк неоднократно предпринимал попытки осуществить реструктуризацию кредита, однако никаких приемлемых для сторон условий найти не удалось», — указал представитель банка непрофильных активов. Он также сообщил, что 11 января банк подал иск к Александру Мамуту (первым об иске «Траста» к бизнесмену в Пресненский районный суд Москвы написало издание VTimes) на сумму более 1 млрд руб. «Понимая всю сложную ситуацию с кинобизнесом, на все время переговоров банк не реализовывал процедуру банкротства, сейчас иск подан непосредственно к Александру Мамуту как к поручителю», — заявил представитель банка, объяснив, что «Траст» «намеренно не подает иск к компании, чтобы не останавливать ее работу».

Структуры Мамута кредитовались в банке «Открытие», миноритарием которого он был почти до самой санации (бизнесмен продал долю в материнской компании банка, «Открытие холдинге», за несколько дней до санации в августе 2017 года). Проблемные долги «Открытия», как и других санированных в 2017 году банков, перешли на баланс банка «Траст». Часть долга (4,5 млрд руб.) Мамут погасил, продав швейцарского производителя вертолетов Kopter (4,5 млрд руб.), еще 3,3 млрд руб. погасил после продажи Сбербанку 46,5% Rambler Group. В апреле 2020 года бизнесмен досрочно выплатил «Трасту» еще 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys).

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

При этом АО «Синема Парк» и Formula Kino Holding Ltd., на которые оформлены кинотеатры Объединенной киносети, а также 50% УК ООО «Чентромобиле-пионер» (кинотеатр «Пионер»), оборудование 59 кинотеатров АО «Синема Парк» и товарные знаки «Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк синема», «Кино стар» заложены по двум кредитным договорам, заключенным структурами Мамута с «Трастом» в 2017 году. Объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк» — крупнейшая в России, ей принадлежит 77 кинотеатров (641 кинозал) по всей стране.

«Он сложный клиент. Стратегия работы живая, подвижная, мы ее периодически корректируем», — говорил в интервью «Коммерсанту» в декабре о работе по долгу Мамута председатель правления «Траста» Александр Соколов. «Стратегия может свернуть из реструктуризации в дефолт, например, если рассматривать негативный сценарий», — отмечал он.

Авторы
Георгий Перемитин, Павел Казарновский, Елизавета Ефимович
«Траст» Александр Мамут Формула кино
Материалы по теме
Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута
Технологии и медиа
Глава «Траста» сообщил о долге структур Мамута в 23,5 млрд руб.
Финансы
Мамут вернет часть долга «Трасту» благодаря продаже вертолетного бизнеса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter