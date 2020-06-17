Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута
Банк непрофильных активов «Траст» опубликовал на прошлой неделе на торговой площадке «Росэлторг» материалы закупки на оценку объектов залога по кредитам, выданным структурам Александра Мамута A&NN Investments Ltd. и АО «Синема Парк». Итоги закупки банк планировал подвести во вторник, 16 июня. В этот день информация о закупке исчезла из открытого доступа, но у РБК сохранились копии опубликованных документов.
Согласно материалам закупки, оценщик должен определить стоимость объектов залога и договоров поручительства для «совершения сделки купли-продажи». По двум кредитным договорам, заключенным структурами Мамута с «Трастом» в 2017 году, в залоге у банка находится 100% АО «Синема Парк» и Formula Kino Holding Ltd., на которые оформлены кинотеатры Объединенной киносети (бренды «Синема Парк» и «Формула кино»), 50% УК ООО «Чентромобиле-пионер» (кинотеатр «Пионер»), а также оборудование 59 кинотеатров АО «Синема Парк» и товарные знаки «Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк синема», «Кино стар», следует из приложения к закупке.
«Никакие активы, включая Объединенную сеть кинотеатров, в счет погашения долга передавать не планируется», — заявил РБК представитель A&NN. По его словам, оценка — это формальная процедура, запущенная банком «для внутренних целей». В пресс-службе «Траста» от комментариев отказались.
Суммарная задолженность структур Мамута перед «Трастом» составляет 23,5 млрд руб., сообщал в интервью РБК предправления банка Александр Соколов в мае 2020 года. Тогда он предупреждал: если у заемщика возникнут финансовые сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации, чтобы у группы была возможность исполнять обязательства перед «Трастом».
Сумма долга существенно меньше, настаивает представитель A&NN, однако конкретных данных не приводит.