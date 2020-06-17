Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута

Банк «Траст» проведет оценку залогов по кредитам, выданным структурам Александра Мамута в 2017 году. Речь идет о компаниях, на которые оформлена сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк», а также одноименных торговых знаков

Александр Мамут (Фото: Евгений Реутов / Росконгресс)

Банк непрофильных активов «Траст» опубликовал на прошлой неделе на торговой площадке «Росэлторг» материалы закупки на оценку объектов залога по кредитам, выданным структурам Александра Мамута A&NN Investments Ltd. и АО «Синема Парк». Итоги закупки банк планировал подвести во вторник, 16 июня. В этот день информация о закупке исчезла из открытого доступа, но у РБК сохранились копии опубликованных документов.

Согласно материалам закупки, оценщик должен определить стоимость объектов залога и договоров поручительства для «совершения сделки купли-продажи». По двум кредитным договорам, заключенным структурами Мамута с «Трастом» в 2017 году, в залоге у банка находится 100% АО «Синема Парк» и Formula Kino Holding Ltd., на которые оформлены кинотеатры Объединенной киносети (бренды «Синема Парк» и «Формула кино»), 50% УК ООО «Чентромобиле-пионер» (кинотеатр «Пионер»), а также оборудование 59 кинотеатров АО «Синема Парк» и товарные знаки «Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк синема», «Кино стар», следует из приложения к закупке.

«Никакие активы, включая Объединенную сеть кинотеатров, в счет погашения долга передавать не планируется», — заявил РБК представитель A&NN. По его словам, оценка — это формальная процедура, запущенная банком «для внутренних целей». В пресс-службе «Траста» от комментариев отказались.

Суммарная задолженность структур Мамута перед «Трастом» составляет 23,5 млрд руб., сообщал в интервью РБК предправления банка Александр Соколов в мае 2020 года. Тогда он предупреждал: если у заемщика возникнут финансовые сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации, чтобы у группы была возможность исполнять обязательства перед «Трастом».

Сумма долга существенно меньше, настаивает представитель A&NN, однако конкретных данных не приводит.