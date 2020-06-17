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Банк непрофильных активов оценит заложенный по кредитам кинобизнес Мамута

Банк «Траст» проведет оценку залогов по кредитам, выданным структурам Александра Мамута в 2017 году. Речь идет о компаниях, на которые оформлена сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк», а также одноименных торговых знаков
Александр Мамут
Александр Мамут (Фото: Евгений Реутов / Росконгресс)

Банк непрофильных активов «Траст» опубликовал на прошлой неделе на торговой площадке «Росэлторг» материалы закупки на оценку объектов залога по кредитам, выданным структурам Александра Мамута A&NN Investments Ltd. и АО «Синема Парк». Итоги закупки банк планировал подвести во вторник, 16 июня. В этот день информация о закупке исчезла из открытого доступа, но у РБК сохранились копии опубликованных документов.

Согласно материалам закупки, оценщик должен определить стоимость объектов залога и договоров поручительства для «совершения сделки купли-продажи». По двум кредитным договорам, заключенным структурами Мамута с «Трастом» в 2017 году, в залоге у банка находится 100% АО «Синема Парк» и Formula Kino Holding Ltd., на которые оформлены кинотеатры Объединенной киносети (бренды «Синема Парк» и «Формула кино»), 50% УК ООО «Чентромобиле-пионер» (кинотеатр «Пионер»), а также оборудование 59 кинотеатров АО «Синема Парк» и товарные знаки «Синема Парк», «Формула кино», «Кронверк синема», «Кино стар», следует из приложения к закупке.

«Никакие активы, включая Объединенную сеть кинотеатров, в счет погашения долга передавать не планируется», — заявил РБК представитель A&NN. По его словам, оценка — это формальная процедура, запущенная банком «для внутренних целей». В пресс-службе «Траста» от комментариев отказались.

Суммарная задолженность структур Мамута перед «Трастом» составляет 23,5 млрд руб., сообщал в интервью РБК предправления банка Александр Соколов в мае 2020 года. Тогда он предупреждал: если у заемщика возникнут финансовые сложности, «придется продумать новые условия реструктуризации, чтобы у группы была возможность исполнять обязательства перед «Трастом».

Сумма долга существенно меньше, настаивает представитель A&NN, однако конкретных данных не приводит.

Весной этого года Forbes оценивал состояние Мамута в $2,3 млрд, поместив его на 42-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020». Его основные активы — 46,5% Rambler Group, 3,8% акций Polymetall, Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино» и «Кино Окко»).

Сколько Мамут мог заплатить за свои кинотеатры

Сеть «Синема Парк» структуры Мамута приобрели в марте 2017-го, сумма сделки не раскрывалась. Эксперты оценивали киносеть в $400–500 млн (22,8–28,5 млрд руб. по курсу ЦБ на день объявления сделки). В апреле того же года Мамут приобрел у А1 и сеть «Формула кино», которая оценивалась в 9–10,2 млрд руб.

На базе этих активов была создана Объединенная сеть кинотеатров. Ей принадлежит 77 кинотеатров и 641 кинозал. Бренды «Формула кино» и «Синема Парк» остаются действующими.

В прошлом году после продажи 46,5% Rambler Group Сбербанку Мамут полностью погасил перед «Трастом» долг интернет-холдинга в размере 3,3 млрд руб. В феврале 2020 года бизнесмен выплатил «Трасту» 4,5 млрд руб. в счет долга — на погашение задолженности он передал часть средств, вырученных от продажи швейцарского производителя вертолетов Kopter. В конце апреля этого года он досрочно выплатил банку еще 1 млрд руб. по кредиту компании «Вандеркинд» (связана с развиваемой по франшизе сетью магазинов детских игрушек Hamleys).

До начала кризиса погашение долга «шло хорошо», утверждал Соколов. Однако в конце марта 2020 года кинотеатры Объединенной сети, как и все остальные площадки, были вынуждены закрыться из-за распространения коронавирусной инфекции. «Траст» понимает, что сеть кинотеатров Мамута на длительное время лишилась значимого потока выручки, указывал руководитель банка.

О финансовых сложностях у Объединенной сети кинотеатров, подконтрольной Мамуту, РБК рассказывали участники кинорынка. Сеть с января 2020 года не выплачивала продюсерам и дистрибьюторам причитающуюся им долю кассовых сборов с показа фильмов. В марте 2020-го Объединенная киносеть заявила, что платежи будут производиться по остаточному принципу в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса.

Авторы: Елизавета Ефимович, Павел Казарновский
Теги: Александр Мамут, «Траст», кинотеатр, долг, кредит
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