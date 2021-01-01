Сбербанк отказался от продажи сложных инвестпродуктов россиянам

Воздержаться по меньшей мере на год от заключения подобного рода сделок с неопытными инвесторами ранее рекомендовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Центробанка, доля таких продаж банками и брокерами населению превышает 60%

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Сбербанк в дальнейшем откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава банка Герман Греф.

На прошлой неделе председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года, до старта тестов на знание рисков.

«Они [в ЦБ] приняли решение мягкое, в виде рекомендации. Но мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать», — сказал глава «Сбера».

По словам Грефа, Сбербанк продолжит работать с Центробанком над созданием законодательства, которое позволит выпускать на рынок сложные финансовые инструменты с соответствующими ограничениями.