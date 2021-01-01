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Финансы ,  
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Сбербанк отказался от продажи сложных инвестпродуктов россиянам

Воздержаться по меньшей мере на год от заключения подобного рода сделок с неопытными инвесторами ранее рекомендовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По данным Центробанка, доля таких продаж банками и брокерами населению превышает 60%
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Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Сбербанк в дальнейшем откажется от продажи неопытным инвесторам сложных финансовых инструментов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава банка Герман Греф.

На прошлой неделе председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года, до старта тестов на знание рисков.

«Они [в ЦБ] приняли решение мягкое, в виде рекомендации. Но мы тоже принимаем решение, что все те инструменты, которые попали под рекомендацию регулятора, мы их перестанем продавать», — сказал глава «Сбера».

ЦБ оценил масштабы продаж сложных инвестпродуктов неопытным клиентам
Финансы
Фото:Bianka di Marchi / EPA / ТАСС

По словам Грефа, Сбербанк продолжит работать с Центробанком над созданием законодательства, которое позволит выпускать на рынок сложные финансовые инструменты с соответствующими ограничениями.

В свое письме ЦБ рекомендовал в течение ближайшего года в отношении следующих видов сделок и договоров с неопытными инвесторами:

  • не заключать сделок с облигациями российских и иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления разного рода обстоятельств;
  • не заключать, не на организованных торгах договоров, служащих производными финансовыми инструментами;
  • в отношении новых договоров брокерского обслуживания — не совершать после даты издания информационного письма сделок, в результате которых клиент передает брокеру свое имущество, то есть маржинальных сделок, когда активы приобретаются на заемные средства брокера;
  • не предлагать неопытным инвесторам стратегии доверительного управления ценными бумагами и деньгами, которые заключаются в приобретении сложных производных финансовых инструментов;
  • отказаться от продажи неквалифицированным инвесторам комбинированных продуктов, привязанных ко вкладам в банках.
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В ответ на запрос РБК в Центробанке сообщили, что доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, не имеющим нужного опыта, превышает 60%. Представитель ЦБ рассказал, что регулятор провел «плановую встречу с участниками рынка в ходе обычной надзорно-разъяснительной работы». «В ходе встречи обсуждались результаты мониторинга предложения в банках инвестиционных продуктов, где регулятор фиксирует ряд недобросовестных практик при продаже сложных продуктов неквалифицированным инвесторам», — сказал он.

ЦБ рекомендовал банкам не продавать сложные инвестпродукты населению
Финансы
Эльвира Набиуллина


По словам двух источников РБК на финансовом рынке, на этой встрече, которая прошла 17 декабря, регулятор попросил участников рынка сообщить о приведении деятельности в соответствие с рекомендациями. По словам одного из собеседников, в обоснование рекомендаций ЦБ приводил статистику, что более четверти продаж структурных продуктов приходится на граждан старше 50 лет.

Автор
Михаил Юшков
Сбербанк Герман Греф Центробанк
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