В Банке России дали три совета начинающим инвесторам

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Зампредседателя Банка России (ЦБ) Алексей Заботкин посоветовал начинающим инвесторам диверсифицировать активы в портфеле, держать акции не менее трех-пяти лет и не забывать о возможных сопутствующих рисках. Об этом он сказал в рамках инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

«Три момента, которые стоит подчеркнуть: первое — это, безусловно, диверсификация», — указал Заботкин.

Во вторую очередь он обратил внимание на важность долгосрочных инвестиций. По словам представителя ЦБ, средства, которые «вы накапливаете, чтобы поехать в отпуск в следующем году», должны лежать на депозитах в банке.

«Инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть можно вкладывать те сбережения, которые вам не понадобятся в течение трех-пяти лет, поскольку должна быть возможность пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить», — пояснил Заботкин.