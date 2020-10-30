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В Банке России дали три совета начинающим инвесторам

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Зампредседателя Банка России (ЦБ) Алексей Заботкин посоветовал начинающим инвесторам диверсифицировать активы в портфеле, держать акции не менее трех-пяти лет и не забывать о возможных сопутствующих рисках. Об этом он сказал в рамках инвестфорума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

«Три момента, которые стоит подчеркнуть: первое — это, безусловно, диверсификация», — указал Заботкин.

Во вторую очередь он обратил внимание на важность долгосрочных инвестиций. По словам представителя ЦБ, средства, которые «вы накапливаете, чтобы поехать в отпуск в следующем году», должны лежать на депозитах в банке.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг исчисляется годами. То есть можно вкладывать те сбережения, которые вам не понадобятся в течение трех-пяти лет, поскольку должна быть возможность пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить», — пояснил Заботкин.

В качестве последнего совета зампредседателя напомнил, что получение дополнительных доходов всегда влечет дополнительные риски, о чем нельзя забывать.

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая накануне на форуме, заявил, что отечественная экономика на фоне пандемии «вильнула», то есть отклонилась от траектории роста. «Сейчас мы постепенно возвращаемся на эту траекторию», — уточнил Решетников, указав, что динамика цифр говорит о начавшемся восстановлении. По его мнению, необходимо взаимодействовать с бизнесом по текущим проблемам таким образом, «чтобы эта траектория была как можно более устремленной вверх».

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