Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ

По словам первого вице-премьера, возможность проведения такого выкупа обсуждается «не публично». Накануне о наличии плана использования средств ФНБ для покупки акций Сбербанка у ЦБ сообщило агентство Reuters

Возможность выкупа у Банка России принадлежащей ему доли в капитале Сбербанка (50% + 1 акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) действительно обсуждается, заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Это вопрос, еще раз говорю, не публично обсуждается. Поэтому, я уже говорил о том, что тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — сказал Силуанов.

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене. По текущим котировкам стоимость 50% плюс одной акции банка стоит 2,8 трлн руб.

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