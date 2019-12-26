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Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке за счет ФНБ
По словам первого вице-премьера, возможность проведения такого выкупа обсуждается «не публично». Накануне о наличии плана использования средств ФНБ для покупки акций Сбербанка у ЦБ сообщило агентство Reuters
Сбербанк SBER ₽248,8 +0,31% Купить

Возможность выкупа у Банка России принадлежащей ему доли в капитале Сбербанка (50% + 1 акция) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) действительно обсуждается, заявил журналистам первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.

«Это вопрос, еще раз говорю, не публично обсуждается. Поэтому, я уже говорил о том, что тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать», — сказал Силуанов.

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене. По текущим котировкам стоимость 50% плюс одной акции банка стоит 2,8 трлн руб.

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Антон Силуанов, ЦБ, ФНБ, Сбербанк
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